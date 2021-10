Dumitru Dragomir, acces de furie în direct la tv: „Băi tembelule, habar nu ai ce vorbești!”

Emisiunea „Ora exactă în sport” de la Pro X, moderată de Alex Rădulescu, l-a avut invitat, azi, telefonic, pe Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Discuția a curs liniștit o bună bucată de timp, până când Dragomir a răbufnit la adresa presei și a actualilor conducători ai fotbalului românesc, Răzvan Burleanu (președintele Federației Române de Fotbal) și Gino Iorgulescu (actualul șef al LPF).

Dumitru Dragomir îi acuză pe actualii șefi ai fostbalului că nu au făcut nimic

„Ei nu au făcut nimic. Poate fac și ei ceva acum. Noi am făcut clădirile unde sunt acum sediile Federației și Ligii, am făcut centrele de la Buftea și Mogoșoaia. Dar ei nu au făcut nimic în două legislaturi”, a fost prima răbufnire a lui Dragomir.

Invitat în cadrul emisiunii prin skype, ziaristul Florin Caramavrov l-a întrebat pe Dumitru Dragomir de ce nu s-a sesizat UEFA după ce ar fost schimbat de la conducerea LPF de politicieni. „”, a insistat Caramavrov.

Dumitru Dragomir este nemulțumit că era atacat de presă, deși România avea două echipe în Liga Campionilor

Inițial, Dragomir a echivat răspunsul, spunând că „Mircea Sandu nu mai are nicio treabă cu ei, este așa de liniștit. Este și bolnav, a trecut și prin procese. 24 de ani a avut procese”.

După care a atacat frontal presa: „Când eu și Sandu eram președinți, România avea două echipe în Liga Campionilor, dar ne criticați de mama focului. Acum nu mai scrie nimeni nimic. Atunci erau rezultate”.

Replica lui Caramavrov nu a întârziat: „ba am scris, domnule președinte, am scris despre blaturile din Liga I. Chiar dumneavoastră ați spus de unul dintre ele”.

„Eu am spus că urma să facă și noi am preîntâmpinat blat la Ceahlăul – Dinamo. Eu am deconspirat ce avea să se întâmple. Unii ziariști au crezut că sunt filosofi, au crezut că le știu pe toate, dar nu au descoperit niciun blat”, a precizat fostul președinte al Ligii Profesioniste de fotbal.

Dumitru Dragomir la adresa lui Florin Caramavrov: „tembelule”, „nesimțitule”, „nenorocitule”

„Domnule Dragomir, de ce o întoarceți acum? Ați spus clar că la Piatra Neamț a fost non combat, sunt atâtea dovezi pe internet”, a continuat Caramavrov.

„Ce dovezi? Care dovezi? Arată-mi o singură dovadă și dacă ea există îmi tai limba. Dar dacă nu există, ți-o tai tu. Băi nenorocitule, habar nu ai ce vorbești! Eu am preîntâmpinat blatul”, a reacționat Dragomir.

„Păi erați în tribună alături de Mircea Sandu la meciul respectiv și spuneați că sunteți nemulțumiți de ceea ce vedeți”, a continuat Caramavrov.

„Taci, bă, din gură! Atunci lasă-mă dracu’! Ce internet, bă, fi-ți-ar internetul al dracu’? Arată-mi treaba asta! Nu s-a întâmplat blatul, l-am preîntâmpinat. Vorbești numai prostii!”, a spus Dragomir.

„Taci mata din gură! Dumneata vorbești numai prostii! Ați furat pe timpul dumneavoastră în continuu, numai blaturi și nenorociri au fost, de aia a ajuns fotbalul românesc așa”, a mai precizat Caramavrov.

„Spune bă, nenorocitule, un singur blat! Bă, nesimțitule, cum poți spune tu treaba asta?”, s-a enervat, și mai tare, Dragomir, reacție care nu l-a afectat pe Caramavrov: „O mie de blaturi au fost în perioada aia și matale le protejai, nu ți-e rușine?”.

Finalul a aparținut tot fostului președinte al LPF: „Te voi da în judecată acum! De ce nu ai spus atunci, de ce nu te-ai dus la poliție? Băi, filosofilor, nu e nimic de capul vostru. Să nu mă mai sunați. Tembelul ăla îmi spune mie de lucrurile astea! Să fiți sănătoși”.

Nu este prima dată când . În iunie, intrigat de modul în care au fost tratați jucătorii din „Generația de aur” la primul meci organizat la București în cadrul EURO 2020, el a mărturisit că ar fi reacționat necontrolat dacă ar fi trăit aceeași umilință.