Dumitru Dragomir, acuzații fără precedent după gala pentru Balonul de Aur: „L-a dat unui jucător de-al lor. Numai la noi se fac șmecherii?”

, însă Dumitru Dragomir nu a fost pe deplin de acord cu această decizie. Mitică Dragomir a spus care este favoritul său și de ce nu trebuia ca francezul de la PSG să câștige trofeul.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, acuzații fără precedent după gala pentru Balonul de Aur

Acuzațiile lui Dumitru Dragomir vin în urma faptului că la gala Balonul de Aur marele trofeu a fost înmânat de francezi unui jucător francez. Nea Mitică este de părere că a fost o șmecherie la mijloc în care sunt implicate și sume de bani.

În cadrul discuției, fostul președinte LPF a mărturisit că . Mitică Dragomir susține că starul de la FC Barcelona merita să pună mână pe Balonul de Aur în acest an.

ADVERTISEMENT

„Eu țineam cu Yamal, dar merită și Dembele. Și eu spun că a fost puțin furat Yamal, pentru că Franța a dat trofeul unui jucător de-al lor. Viața nu e făcută numai din corectitudine. Nu doar la noi se fac șmecherii. Eu i-l dădeam lui Yamal, categoric. Și-au luat și ceva sponsorizări. Totul e pe bani”, a spus Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ.

Lamine Yamal, mai mare decât Lionel Messi?!

Într-o ediție de PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ din luna mai a acestui an, Dumitru Dragomir a vorbit la superlativ de Lamine Yamal. Nea Mitică l-a comparat pe acesta cu Messi, Pele sau Maradona.

ADVERTISEMENT

„Eu i-am prins de la Pele încoace pe toți. Rețineți ce spun. Tot ce a existat afară, în străinătate, Di Stefano, i-am prins pe toți! Am aproape 80 de ani fără doi ani. Talent mai mare că ăsta n-a existat, nici Messi! Fac pariu pe cât vrei, nici Messi n-a fost atât de talentat. La punctele lui forte, ai văzut ce face la ele? E fără precedent în lumea asta.

ADVERTISEMENT

El nu are învățată fenta. El o are din creier. Ai văzut faza aia când se face că dă la poartă? Are o pauză lungă, se duce cu toate picioarele într-o parte. L-am studiat, l-am și desenat. Pe onoarea mea dacă te mint! L-am desenat ca să pot să înțeleg. Este aproape imposibil.

Nu am văzut așa ceva nici la Pele, la nimeni. Pe onoarea mea dacă nu cred că e din altă galaxie. Și împinge, și te lasă mască aici. El lovește mingea cu stângul decât cum am văzut-o la Maradona. Și la Messi, dar nu așa. O mângâie, dar nu am văzut în viața mea așa ceva. La 17 ani!? Are 20 de ani de acum înainte de câștigat bani, dacă nu se accidentează”, a spus Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT