Dumitru Dragomir, amintiri emoționante din copilărie: „De Moș Nicolae, primeam un praz și două bomboane!”

Acum, probabil fericit că viața l-a răsplătit cu averi și familie numeroasă, Mitică Dragomir a mărturisit că singurul cadou pe care îl primește de sărbători e bucuria de a face cadouri, la rândul său, rudelor. În special celor mici, cum ar fi copiii sau nepoții. Totul a fost dezvăluit după o conversație cu Horia Ivanovici, în directla MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir, amintiri emoționante din copilărie

Dumitru Dragomir și-a adus aminte, vizibil emoționat, despre copilăria sa și despre în vremuri mult mai simple. ”De Moș Nicolae am primit indicații de la nevastă să facem cadou. Asta-i mortală.

Am primit indicații să dăm cadouri la nepoți, copii. Bietul tata, Dumnezeu să-l odihnească, îmi punea câte un praz, un strugure, care era ținea după ce culegea via ținea strugurii în pod, băgat în cartof câte un strugure. Era proaspăt până primăvara.

Punea un praz, două bomboane”, a rememorat Mitică Dragomir. ”Chiar așa săraci erați? Praz pe opinci, da îți punea. Nuia ți-a pus?”, a completat Horia Ivanovici. ”Nu era să nu pună, un strugure, punea pe opinci. Nuia nu! Mă mai caftea el, era un dur”, a povestit Mitică Dragomir, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Amintiri din copilărie cu Mitică Dragomir

În urmă cu 7 luni, Mitică Dragomir își aducea aminte cu plăcere de copilărie și de tatăl său, care l-a învățat ceea ce e disciplina. ”La mine de când mă cunosc, o femeie de serviciu dacă mi-a dat întâlnire la ora 11:00, eu la 11:15 sunt acolo. Mi-am învățat și pe băiatul meu și pe nepoți, rigurozitatea și respectul față de celălalt.

Tata, Dumnezeu să-l odihnească, mai plecam cu rata la Craiova. Ba cu ouă, ba cu castraveți, cu roșii. Mergeam cu rata, rata venea la ora 5 dimineața, din Bălcești. Ne înjură lumea că am făcut oraș din Bălcești că sunt taxele mai mari. Și plecam cu rata, puneam bagajele sus, mergeam să vindem ceapă, castraveți, ouă, găini, ce ne da mama.

Trebuia rata să plece la 5, tata de la 2 mă scula să mergem la rată. De ce mă tată stăm de la ora asta? Păi, să nu pierdem rata, trei ore fii atent aici. M-a făcut și pe mine, o dată am întârziat și am pierdut rata, am pierdut marfa. Sunt un om serios, am o familie frumoasă. În proporție de 50-60% în viață m-a ajutat seriozitatea”, a declarat Mitică Dragomir.

Amintirile lui Mitică Dragomir din copilărie