Dumitru Dragomir, analiză la sânge a naționalei României după ce i s-a cerut demisia lui Lucescu: ”Ce vină are el?”

Dumitru Dragomir consideră că Mircea Lucescu nu poartă cea mai mare vină pentru eșecurile naționalei cu Canada și Cipru și este de părere că .

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, verdict clar după ce s-a cerut demisia lui Mircea Lucescu

În cea mai recentă ediție a , fostul președinte al LPF a explicat care este marea problemă de la reprezentativa României și cere ca scheletul echipei să fie făcut pe jucătorii de la Universitatea Craiova.

”Nu are Lucescu nicio vină. Este un antrenor bun, pus la o echipă proastă. Noi nu avem un jucător titular la o echipă trăsnet, în afară de spaniolul ăsta (n.r. – Rațiu), care și ăsta a început să joace prost. Se bramburește, vrea să facă mai mult decât poate și atunci se dă peste cap.

ADVERTISEMENT

Restul nu avem niciunul de Doamne Ajută. Și ăsta în poartă la FCSB (n.r. – Târnovanu) are valoare mare, valoare de cupe europene. Sunt 2-3 la Craiova, în rest nu avem nimic. Sunt de acord cu ideea ta de a face scheletul naționalei pe jucătorii de la Craiova.

Screciu trebuie să fie titular, nu e niciunul mai bun în fața fundașilor centrali. Baiaram obligatoriu titular, plus fundașul stânga (n.r. – Bancu). Îmi plac foarte mult atacanții Craiovei, mai mult de Nsimba decât de Assad, dar amândoi sunt de Champions League”, a declarat Dragomir.

ADVERTISEMENT

Formula de echipă propusă de Dragomir pentru echipa națională

”Oracolul din Bălcești” consideră că jucătorii români au teama de a cere mingea și i-a făcut lui Mircea Lucescu o formulă de echipă, de la mijloc în sus, pentru următoarele partide ale echipei naționale.

ADVERTISEMENT

”Demisia lui Lucescu e o tâmpenie. Așa, ca om, poți să faci greșeli. Nici eu n-am fost de acord cu schimbările lui, dar una e una și alta e alta. Nu are echipă deloc. La noi nu face nimeni presing, pentru că nu pot fugi. Avem 6 jucători de viteza întâi și a doua.

Și mai avem o chestie pe care nu o vede nimeni. Frica de a intra în posesia balonului. La Barcelona pe primul loc e tupeul, când ai mingea toată lumea fuge către tine și îi oferă ăluia trei variante. La noi nu există așa ceva, dă pasă, stă. La noi, doar Rațiu și Bancu dă și pleacă. Numai că îți trebuie mijlocași pentru așa ceva.

ADVERTISEMENT

Dacă nu a văzut ceva Mircea Lucescu, nu a văzut slăbiciunea de la mijlocul terenului. El trebuie să-i dea pe toți afară și să aducă alții. L-aș băga pe Screciu în fața fundașilor centrali, puțin în fața lui Baiaram, în dreapta poate să fie chiar Hagi, stânga Tănase și asta e. În atac aș juca și cu Bîrligea, și cu Drăguș. Aș juca 4-4-2”, a spus Dumitru Dragomir, la Profețiile lui DON Mitică.