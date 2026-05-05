Dumitru Dragomir, anunţ apocaliptic despre FCSB: “S-a ales praful de tot lotul! Gigi Becali se zbate degeaba”. Pleacă şi Tănase de la FCSB?!

FCSB nu a reușit să se mențină în acest sezon pe o linie constantă, alterând rezultatele bune cu unele de-a dreptul rușinoase. Cel mai recent exemplu este eșecul cu 0-1 din etapa a 7-a din play-out pe terenul lui Csikszereda. Dumitru Dragomir a văzut ce se întâmplă la campioana României din ultimele două sezoane și anunță dezastrul, mai ales dacă echipa îl va pierde pe experimentatul Florin Tănase.

Dumitru Dragomir, șocat de situația de la FCSB

FCSB speră să salveze actualul sezon cu o calificare în preliminariile Conference League prin intermediul barajului. Bucureștenii mai au încă de tras pe final de play-out, deși sunt calificați matematic în prima dispută din drumul către cupele europene. însă Dumitru Dragomir deplânge situația generală a echipei, a cărui lot îl vede drept oglinda locului ocupat în acest moment în clasament.

„N-ai văzut că a zis Gigi că poate e mai bine așa… Valoarea lotului lui Gigi este exact lotul pe care îl are în clasament. Praful s-a ales de lotul ăla pe care îl avea anul trecut. Îi trebuie vreo 6-7 jucători acum. Nu știu ce s-a întâmplat… Mai jucau, mai pasau… Măi, voi n-ați văzut că eu tot am zis de Popescu ăsta (n.r. Tavi Popescu), l-au băgat două meciuri, cel mai bun a fost. Pentru că mă pricep bine la activitatea asta și simt un jucător care are valoare.

Le tot spun la antrenorii de la centrele de copii și juniori. Bă, un jucător face stop o dată la trei meciuri, la cinci meciuri. Nu-l învățați asta, învățați-l preluările. Toate mingile, la noi, întâi o oprește și după aia pleacă cu ea. Nu, din preluare trebuie să câștigi un pas, doi, că atunci ești fotbalist. Din preluare trebuie să pasezi așa de repede încât adversarul să rămână mască. Numai atunci ești fotbalist. Știi câți sunt la FCSB care fac treaba asta? Doar Tănase și Octavian Popescu. Studiați de mine, că sunt de meserie antrenor”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Profeția lui Dumitru Dragomir dacă FCSB îl pierde în vară pe Florin Tănase

Contractul lui Florin Tănase la FCSB expiră, dar . Dumitru Dragomir crede totuși că, dacă Tănase va pleca de la formația „roș-albastră”, evoluțiile ulterioare ale întregii echipe vor fi cu mult mai slabe. „FCSB pierde 20% din echipă dacă pleacă Tănase. E fotbalist, mă… I-aș prelungi contractul actual. I-aș da tot 40 de mii pe lună ca să rămână. Gigi i-a mai făcut avantaje. I-a dat un teren lângă mine, nu știu dacă cu reducere de preț… E un teren pe care cred că a dat vreo 2 milioane și scoate din el 10. Tănase are bani mulți. El stă de la 10 milioane în sus, lejer…”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir a numit cel mai bun și cel mai slab lot din play-off

Ulterior, Dumitru Dragomir a precizat și numele echipelor cu cel mai bun, dar și cu cel mai slab lot din play-off, numindu-le aici pe Universitatea Craiova, respectiv pe Rapid. „Cel mai bun lot îl are Craiova. FCSB are jucători buni, dar nu și un lot. Din toate 6 din play-off, cel mai slab lot îl are Rapidul”, a mai spus Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

