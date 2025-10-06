Sport

Dumitru Dragomir anunță că Steaua ar fi devenit o forță, dacă MApN îi dădea echipa lui Nețoiu: „E la fel ca Gigi Becali. Sunt dictatori”

Mitică Dragomir a anunţat că Steaua ar fi devenit o echipă de play-off dacă ar fi ajuns pe mâna lui Gigi Neţoiu. Fostul şef al Ligii Profesioniste a făcut comparaţia cu Gigi Becali.
Marian Popovici
06.10.2025 | 21:40
Gigi Neţoiu a dezvăluit că a vrut să preia CSA Steaua alături de doi parteneri din Turcia, doar că s-a lovit de preţul uriaş pe care l-a cerut Ministerul Apărării pentru cedarea echipei: 20 de milioane de euro.

În direct la Profeţiile lui Mitică, Dumitru Dragomir e de părere că Gigi Neţoiu ar fi putut transforma CSA Steaua într-o echipă de play-off, dar cu toate acestea nu se compară la capitolul avere cu Gigi Becali:

Gigi Neţoiu are bani, o avere de vreo 150 de milioane de euro, dar Gigi Becali are 1 miliard. Îl făcea pe Gigi Becali să bage şi mai mulţi bani în FCSB, că 10 milioane de euro băga sigur şi el.

Nu ştiu dacă l-ar fi acceptat sau nu patron cei din galerie, dar Neţoiu făcea lucruri bune. Este greu de lucrat cu el. Fii atent aici. Cu Neţoiu şi cu Gigi Becali e greu de lucrat cu ei.

Sunt dictatori! Altfel făcea averea asta? Te calcă toţi în picioare dacă nu eşti aşa. Şi ceilalţi sunt la fel de dictatori, dar nu pozează. Dar sigur făcea echipă de play-off la CSA Steaua”, a spus Mitică Dragomir.

Gigi Neţoiu: „Mi-au zis că evaluează la 20 de milioane”

Gigi Neţoiu s-a retras din discuţie după ce a aflat că Ministerul Apărării cere 20 de milioane de euro în schimbul clubului, spunând că probabil nu s-a dorit cedarea clubului de către cei din minister:

„Mi-au zis că evaluează la 20 de milioane. Unul… Bacria (n.r. Eduard Bachide), nu mai știu cum îl cheamă, secretar de stat. Că 20 de milioane, că emblema, palmaresul.

Păi, băi nene, Rapidul a dat-o pe 80-100.000, Timișoara pe 50.000, ce aveți voi? Foarte bine, dar dacă vindeți toți jucătorii nu luați 200.000 pe ei. Stadionul e al statului, voi cu ce veniți? Probabil nu au vrut… ăsta a fost interesul”, a spus Neţoiu.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
