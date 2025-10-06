Dumitru Dragomir anunță că Steaua ar fi devenit o forță, dacă MApN îi dădea echipa lui Nețoiu: „E la fel ca Gigi Becali. Sunt dictatori”

Gigi Neţoiu a dezvăluit că a vrut să preia CSA Steaua alături de doi parteneri din Turcia, pentru cedarea echipei: 20 de milioane de euro.

Dumitru Dragomir anunță că Steaua ar fi devenit o forță, dacă MApN îi dădea echipa lui Nețoiu

În direct la Profeţiile lui Mitică, Dumitru Dragomir e de părere că Gigi Neţoiu ar fi putut transforma CSA Steaua într-o echipă de play-off, dar cu toate acestea nu se compară la capitolul avere cu Gigi Becali:

„Gigi Neţoiu are bani, o avere de vreo 150 de milioane de euro, dar Gigi Becali are 1 miliard. Îl făcea pe Gigi Becali să bage şi mai mulţi bani în FCSB, că 10 milioane de euro băga sigur şi el.

Nu ştiu dacă l-ar fi acceptat sau nu patron cei din galerie, dar Neţoiu făcea lucruri bune. Este greu de lucrat cu el. Fii atent aici. Cu Neţoiu şi cu Gigi Becali e greu de lucrat cu ei.

Sunt dictatori! Altfel făcea averea asta? Te calcă toţi în picioare dacă nu eşti aşa. Şi ceilalţi sunt la fel de dictatori, dar nu pozează. Dar sigur făcea echipă de play-off la CSA Steaua”, a spus Mitică Dragomir.

Gigi Neţoiu: „Mi-au zis că evaluează la 20 de milioane”

Gigi Neţoiu s-a retras din discuţie după ce a aflat că , spunând că probabil nu s-a dorit cedarea clubului de către cei din minister:

„Mi-au zis că evaluează la 20 de milioane. Unul… Bacria (n.r. Eduard Bachide), nu mai știu cum îl cheamă, secretar de stat. Că 20 de milioane, că emblema, palmaresul.

Păi, băi nene, Rapidul a dat-o pe 80-100.000, Timișoara pe 50.000, ce aveți voi? Foarte bine, dar dacă vindeți toți jucătorii nu luați 200.000 pe ei. Stadionul e al statului, voi cu ce veniți? Probabil nu au vrut… ăsta a fost interesul”, a spus Neţoiu.

