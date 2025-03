Dumitru Dragomir anunță marea împăcare cu Victor Ponta: „Reacție de șmecher! Mi-a prins bine că m-a dat afară!”. Cine nu-l iartă în veci pe fostul premier

. „Oracolul de la Bălcești” a comentat .

Dumitru Dragomir anunță marea împăcare cu Victor Ponta: „Și-a cerut scuze!”

În cadrul „Profețiilor lui Don Mitică”, Dumitru Dragomir a recunoscut că a urmărit dialogul lui Victor Ponta cu Horia Ivanovici de la FANATIK. Moderatorul Cristi Coste l-a întrebat despre situație, iar fostul șef de la LPF a transmis că l-a iertat de mai mult timp de candidatul la prezidențiale. Totodată, Adrian Porumboiu nu îl va ierta vreodată pe Victor Ponta.

ADVERTISEMENT

Cristi Coste: „L-ai văzut pe domnul Ponta cu Horia săptămâna trecută?”

Dumitru Dragomir: „Da, l-am urmărit.”

Cristi Coste: „L-ai urmărit și ce a spus despre alegerile la Ligă? ‘Are dreptate total mitică Dragomir, m-am implicat să-l sprijin pe Gino Iorgulescu. L-am sprijinit pe față! Eu nu reneg pe nimeni, în seara înainte de alegeri, Gino Iorgulescu a făcut o masă. Normal că am mers.’ E clar că și-a cerut un fel de scuze peste ani.”

Dumitru Dragomir: „Și-a cerut scuze, nu că un fel de scuze. Și-a cerut scuze.”

Cristi Coste: „Recunosc fapta, am comis-o. Sunt cuvintele lui Victor Ponta.”

„Eu îl iertasem înainte pe Victor Ponta! A avut o reacție de șmecher”

Dumitru Dragomir: „Dom’le, eu îl iertasem pe Victor Ponta înainte de a spune el treaba asta. A știut. Eram la un meci al echipei Steaua în tribună la Stadionul Național, eu fiind supărat pe el, nu-i răspundeam la mesaje. A venit și a stat mai în dreapta, așa, și m-a salutat, pe mine special. Bună seara către mine, și atunci am zis, ce treabă am eu, pentru ce să fiu eu supărat? Că m-a dat afară? M-a dat afară, mi-a prins bine datul afară al lui. Eu l-am iertat de atunci. Nu am treabă cu Ponta.”

ADVERTISEMENT

Cristi Coste: „Deci aia a fost prima voastră întâlnire după ce s-a întâmplat atunci? Și a venit și te-a salutat?”

Dumitru Dragomir: „Da, da, da.”

Cristi Coste: „Dar reacția lui acum cum ți s-a părut? Normală, nu?”

Dumitru Dragomir: „De șmecher! Eu iubesc șmecherii. Adică nu îi iubesc, îi apreciez.”

„Porumboiu nu o să-l ierte niciodată pe Victor Ponta”

Cristi Coste: „Au vreo legătură cu alegerile care se apropie declarațiile lui:”

Dumitru Dragomir: „Nu știu, poate are. S-o fi gândit că eu, la gura mea slobodă, la câte știu… Puteam să fac mai multe. Porumboiu nu-l iartă! A spus la telefon ‘Doamne, ce mi-a făcut, nu-l iert până mor!”

ADVERTISEMENT

Cristi Coste: „Deci cu Porumboiu nu se poate împăca așa cum s-a împăcat cu dumneavoastră.”

Dumitru Dragomir: „Nu știu. Eu nu țin supărare pe nimeni.”