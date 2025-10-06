Sport

Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi”

Dumitru Dragomir a numit jucătorul pe care Gigi Becali ar trebui să îl transfere la FCSB. Fostul președinte al LPF l-a asemănat pe fotbalist cu Erling Haaland.
Bogdan Mariș
06.10.2025 | 15:46
Dumitru Dragomir anunta transferul noului Haaland la FCSB 18 ani 3 milioane de euro E peste tot ce are Gigi
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a numit fotbalistul pe care Gigi Becali ar trebui să îl transfere la FCSB. FOTO: colaj Fanatik

Dumitru Dragomir a fost extrem de impresionat de un tânăr jucător din fotbalul românesc. Fostul președinte al LPF a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre evoluțiile acestuia și a afirmat că Gigi Becali ar trebui să îl transfere în perioada de mercato din iarnă.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a numit „noul Haaland” din fotbalul românesc

Dumitru Dragomir e de părere că FCSB ar trebui să îl transfere în iarnă pe Remus Guțea, fotbalist care a avut prestații impresionante în divizia secundă, la FC Voluntari. „În perioada în care a fost la Voluntari, Gigi Nețoiu a adus un fotbalist de la Mioveni, Remus Guțea. E un jucător de 3 milioane, acum. Nețoiu l-a descoperit și l-a adus la Voluntari.

Este titular la echipa națională de juniori (n.r. U19). E tare, l-a lăudat și Meme Stoica acum. E jucător de 3 milioane de euro. Sigur o să îl ia Gigi, e mai bun decât toți jucătorii under de la FCSB. E înalt și pleacă de pe loc ca avionul. (n.r. seamănă cu Haaland?) Da. E cam la fel ca Haaland. Nu știu dacă dă cu capul la fel ca el. Părerea mea e că e cel mai bun under din țară la această oră”, a declarat „Corleone” la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

Cine este Remus Guțea, fotbalistul cotat la 3 milioane de euro de Mitică Dragomir

Născut în noiembrie 2006 la Videle, Remus Guțea a fost lansat în fotbalul mare de CS Mioveni, formație în tricoul căreia a debutat chiar în Superligă, la vârsta de doar 16 ani și o lună. Acesta a fost introdus pe final într-un meci cu Universitatea Craiova, pierdut cu 0-1.

Mai apoi, acesta a fost o prezență constantă pentru formația argeșeană în divizia secundă, înainte de a semna cu FC Voluntari în ianuarie 2025. În actuala stagiune, Remus Guțea a evoluat în 7 partide de campionat pentru gruparea din județul Ilfov, marcând trei goluri, ultimul chiar în etapa a 9-a, în remiza cu FC Bihor (1-1).

ADVERTISEMENT
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Digi24.ro
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA

Guțea a reprezentat România la nivel U19, fiind prezent inclusiv la Campionatul European din vara acestui an, unde a reușit să și marcheze un gol superb, în victoria cu Danemarca din faza grupelor (3-0). Fotbalistul celor de la Voluntari a fost convocat de selecționerul Adrian Iencsi pentru cele două meciuri amicale pe care România U20 le va disputa în această lună contra reprezentativei similare a Cehiei.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea...
Digisport.ro
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
  • 200.000 de euro este cota actuală a lui Remus Guțea, conform transfermarkt
  • 18 ani are fotbalistul celor de la FC Voluntari

Gigi Nețoiu la Steaua vs Gigi Becali la FCSB, cine AR CÂȘTIGA TITLUL? VERDICTUL CLAR al lui Dragomir

Gigi Becali, anunț triumfător după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Revenire de senzație...
Fanatik
Gigi Becali, anunț triumfător după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Revenire de senzație în lotul roș-albaștrilor: „O să fie altceva”
Marius Șumudică a sărit în apărarea lui Denis Alibec: „Niciun atacant din România...
Fanatik
Marius Șumudică a sărit în apărarea lui Denis Alibec: „Niciun atacant din România nu face asta”. Gigi Becali a venit instant cu replica: „El e numărul 1”
Șoc în lumea tenisului! O jucătoare a surprins pe toată lumea la revenirea...
Fanatik
Șoc în lumea tenisului! O jucătoare a surprins pe toată lumea la revenirea pe teren după o pauză de 9 luni. A făcut exact invers decât Simona Halep
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
El e jucătorul despre care vorbea Rădoi! Universitatea Craiova a oferit 1.000.000 de...
iamsport.ro
El e jucătorul despre care vorbea Rădoi! Universitatea Craiova a oferit 1.000.000 de euro pentru transfer
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!