Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi”

Dumitru Dragomir a fost extrem de impresionat de un tânăr jucător din fotbalul românesc. Fostul președinte al LPF a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre evoluțiile acestuia și a afirmat că Gigi Becali ar trebui să îl transfere în perioada de mercato din iarnă.

Mitică Dragomir a numit „noul Haaland” din fotbalul românesc

Dumitru Dragomir e de părere că FCSB ar trebui să îl transfere în iarnă pe Remus Guțea, fotbalist care a avut prestații impresionante în divizia secundă, la FC Voluntari. „În perioada în care a fost la Voluntari, Gigi Nețoiu a adus un fotbalist de la Mioveni, Remus Guțea. E un jucător de 3 milioane, acum. Nețoiu l-a descoperit și l-a adus la Voluntari.

Este titular la echipa națională de juniori (n.r. U19). E tare, l-a lăudat și Meme Stoica acum. E jucător de 3 milioane de euro. Sigur o să îl ia Gigi, e mai bun decât toți jucătorii under de la FCSB. E înalt și pleacă de pe loc ca avionul. (n.r. seamănă cu Haaland?) Da. E cam la fel ca Haaland. Nu știu dacă dă cu capul la fel ca el. Părerea mea e că e cel mai bun under din țară la această oră”, a declarat „Corleone” la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Cine este Remus Guțea, fotbalistul cotat la 3 milioane de euro de Mitică Dragomir

Născut în noiembrie 2006 la Videle, Remus Guțea a fost lansat în fotbalul mare de CS Mioveni, formație în tricoul căreia a debutat chiar în Superligă, la vârsta de doar 16 ani și o lună. Acesta a fost introdus pe final într-un meci cu Universitatea Craiova, pierdut cu 0-1.

Mai apoi, acesta a fost o prezență constantă pentru formația argeșeană în divizia secundă, înainte de a semna cu FC Voluntari în ianuarie 2025. În actuala stagiune, Remus Guțea a evoluat în 7 partide de campionat pentru gruparea din județul Ilfov, marcând trei goluri, ultimul .

Guțea a reprezentat România la nivel U19, fiind prezent inclusiv la Campionatul European din vara acestui an, . Fotbalistul celor de la Voluntari a fost convocat de selecționerul Adrian Iencsi pentru cele două meciuri amicale pe care România U20 le va disputa în această lună contra reprezentativei similare a Cehiei.

200.000 de euro este cota actuală a lui Remus Guțea, conform transfermarkt

18 ani are fotbalistul celor de la FC Voluntari