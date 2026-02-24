Dumitru Dragomir, anunțul momentului despre Cristi Chivu: „În două săptămâni semnează!”. Ce a spus despre înlocuirea românului cu Diego Simeone

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a comentat informația momentului vizavi de situația lui Cristi Chivu la Inter Milano. Presa din Spania a informat că Diego Simeone ar fi semnat deja un precontract cu echipa de pe „Giuseppe Meazza”.

Dumitru Dragomir este convins că în scurt timp Cristi Chivu va semna un nou contract cu Inter Milano

Așadar, dacă acest scenariu s-ar dovedi în cele din urmă a fi real, ar trebuie ca tehnicianul român să fie îndepărtat în vară de la liderul în Serie A, indiferent de rezultatele pe care le va obține până la finalul stagiunii, și înlocuit cu actualul antrenor de la Atletico Madrid, fost fotbalist important la Inter la un moment dat.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România nu crede însă în El este convins chiar că urmează ca în scurt timp Cristi Chivu să semneze un nou contract cu Inter Milano, cu un salariu mai mare decât cel de acum.

De ce crede Dumitru Dragomir că a pierdut Inter în deplasare cu Bodo/Glimt în UEFA Champions League

Cu această ocazie, Dumitru Dragomir a lăudat munca depusă până în prezent de Chivu la Inter și, de asemenea, a explicat și

„Nu, este fake, nu, nu. Se vor bate echipele pe Chivu. E și băiat serios. A ajuns, în momentul în care are peste 10 meciuri la Inter. Fac pariu pe cât vrei că se interesează cel puțin 3-4 echipe de Chivu la această oră. Nu ați văzut cum joacă? Că i-au prins ăia pe un teren sintetic (n.r. Bodo/Glimt în Champions League), nu știau să stea în ghete. S-au dus și nepregătiți, fără ghete ascuțite.

Dacă mă întreba pe mine Chivu, îi spuneam cum să de ducă acolo, câștiga meciul, nu aveau ce să-i facă. Ace, reține ce spun, toate crampoanele le dădeam la strung, ace. Altfel, balerini. La mijlocul terenului erau vraiște. Fugeau ăia pe lângă ei, ăștia înnotau.

Terenul sintetic e foarte periculos dacă nu știi să îți iei măsuri. Și terenul înghețat la fel. Eu la Brașov, când îi prindeam pe ăștia care veneau din Sud, îi curățam cu crampoanele.

Chivu e aproape campion. Semnează contractul (n.r. prelungirea actualei înțelegeri) în două săptămâni. Ia două (n.r. milioane de euro pe sezon salariu) acum, o să îi dea vreo trei și jumătate”, a spus Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.