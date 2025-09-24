Sport

Dumitru Dragomir, apel public pentru judecători în „cazul Bocciu": „Să-i ridice interdicția. Sunt puțini în lume ca el care fac asta"

Dumitru Dragomir cere public rezolvarea cazului lui Liviu Ungureanu, zis și Bocciu. Ce a spus despre liderul galeriei de la Rapid.
Mihai Dragomir
24.09.2025
Dumitru Dragomir apel public pentru judecatori in cazul Bocciu Sai ridice interdictia Sunt putini in lume ca el care fac asta
Dumitru Dragomir cere eliberarea lui Bocciu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Liviu Ungureanu, zis și Bocciu, a cărui revenire în galeria Rapidului a fost anunțată la FANATIK SUPERLIGA, se află sub control judiciar în dosarul ”Pyro” și a fost interzis pe stadioane. Dumitru Dragomir a cerut public eliberarea sa pentru a restabili liniștea în rândul suporterilor giuleșteni.

Dragomir cere eliberarea lui Bocciu

Rapid trece printr-o nouă perioadă plină de tensiune, în special după eșecul suferit în etapa 10, acasă, cu Hermannstadt, când fanii s-au certat cu Alex Dobre. Dumitru Dragomir consideră că singura modalitate pentru ca apele să se liniștească este eliberarea și întoarcerea lui Bocciu.

Fostul șef LPF, care a mai vorbit despre calmul și liniștea pe care Bocciu le-a adus în Giulești, a cerut public ca cei care îl judecă acum pe Liviu Ungureanu să ia în considerare faptul că rolul acestuia este esențial la echipa patronată de Dan Șucu.

„Acești oameni sunt cei de care cluburile au nevoie să țină în frâu galeria!”

„Am spus aici în emisiune acum vreo jumătate de an sau chiar un an, să îi dea drumul lui Bocciu, să îl lase. Oameni care stăpânesc masele sunt puțini în lume asta. Dacă un judecător se pricepe la problema maselor ar trebui să îi dea drumul.

De când a plecat el din galeria Rapidului se întâmplă niște nenorociri acolo… aruncă, înjură, fac… El îi ținea! Eu apelez la bunăvoința completului să ia în seamă că acești oameni sunt cei de care cluburile au nevoie să țină în frâu galeria.

„Neapărat să îl lase pe Liviu Ungureanu să vină și să intre în drepturi acolo pentru binele întregii comunități”

Dacă nu este câte un lider din ăsta, pe care să îl respecte golănașii, să îi țină în frâu… Eu mi-am dat seama că acești șefi de galerie trebuie să ai grijă de ei, nu să îi îndepărtezi. Dacă dai unul afară, vin 10 nebuni și fac haos. Ar trebui ca domnii judecători să ia în seamă treaba asta…

O spun din experiență, ani de zile fără unul care stăpânește mulțimile se alege praful! Neapărat să îl lase pe Liviu Ungureanu să vină și să intre în drepturi acolo pentru binele întregii comunități”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

