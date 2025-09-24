Dumitru Dragomir, apel public pentru judecători în „cazul Bocciu”: „Să-i ridice interdicția. Sunt puțini în lume ca el care fac asta”

Liviu Ungureanu, zis și Bocciu, , se află sub Dumitru Dragomir a cerut public eliberarea sa pentru a restabili liniștea în rândul suporterilor giuleșteni.

ADVERTISEMENT

Dragomir cere eliberarea lui Bocciu

Rapid trece printr-o nouă perioadă plină de tensiune, în special după eșecul suferit în etapa 10, acasă, cu Hermannstadt, când . Dumitru Dragomir consideră că singura modalitate pentru ca apele să se liniștească este eliberarea și întoarcerea lui Bocciu.

Fostul șef LPF, , a cerut public ca cei care îl judecă acum pe Liviu Ungureanu să ia în considerare faptul că rolul acestuia este esențial la echipa patronată de Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

„Acești oameni sunt cei de care cluburile au nevoie să țină în frâu galeria!”

„Am spus aici în emisiune acum vreo jumătate de an sau chiar un an, să îi dea drumul lui Bocciu, să îl lase. Oameni care stăpânesc masele sunt puțini în lume asta. Dacă un judecător se pricepe la problema maselor ar trebui să îi dea drumul.

De când a plecat el din galeria Rapidului se întâmplă niște nenorociri acolo… aruncă, înjură, fac… El îi ținea! Eu apelez la bunăvoința completului să ia în seamă că acești oameni sunt cei de care cluburile au nevoie să țină în frâu galeria.

ADVERTISEMENT

„Neapărat să îl lase pe Liviu Ungureanu să vină și să intre în drepturi acolo pentru binele întregii comunități”

Dacă nu este câte un lider din ăsta, pe care să îl respecte golănașii, să îi țină în frâu… Eu mi-am dat seama că acești șefi de galerie trebuie să ai grijă de ei, nu să îi îndepărtezi. Dacă dai unul afară, vin 10 nebuni și fac haos. Ar trebui ca domnii judecători să ia în seamă treaba asta…

ADVERTISEMENT

O spun din experiență, ani de zile fără unul care stăpânește mulțimile se alege praful! Neapărat să îl lase pe Liviu Ungureanu să vină și să intre în drepturi acolo pentru binele întregii comunități”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.