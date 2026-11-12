Dumitru Dragomir aruncă bomba: „Mihai Stoica poate să se ducă la Rapid. Șucu e o savarină pe lângă Gigi Becali!”

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, anunțată în exclusivitate de FANATIK și ulterior tot pentru FANATIK, este evenimentul momentului în fotbalul românesc. Dumitru Dragomir a aflat imediat vestea și a oferit o premoniție incendiară. Fostul șef LPF îl vede pe MM mergând la Rapid, rivala FCSB-ului.

Dumitru Dragomir îl vede pe Mihai Stoica mergând la Rapid

Mihai Stoica, cel care a lucrat pentru FCSB în ultimii 16 ani, a decis să plece de la echipa „roș-albastră”. Vestea a provocat un val de reacții în lumea fotbalului românesc, mai ales că MM s-a identificat întotdeauna cu clubul bucureștean, indiferent de context. Dumitru Dragomir îl vede însă pe fostul președinte al Consiliului de Administrație al fostei campioane a României comițând o mare trădare.

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Mai exact, „Oracolul” crede că MM are foarte mari șanse să aibă o mai bună colaborare cu conducerea la Rapid, clubul patronat de Dan Șucu și unde Robert Niță este, de curând, . „Meme-ul poate să se ducă la Rapid cât de curând. E bombă, nu? Șucu e o savarină pe lângă Gigi Becali. Eu ca o prăjitură. E foarte greu să lucrezi cu Gigi Becali și nu mulți rezistă. Eu l-aș vedea să lucreze cu Niță!”, a transmis Dumitru Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai Stoica, împiedicat de Gigi Becali să semneze cu Rapidul lui Copos

Ipoteza lansată de Dumitru Dragomir nu este una întâmplătoare. Dacă ne uităm în trecut, , Rapid. Acum 24 de ani, când MM părăsea Oțelul Galați nemulțumit de banii primiți de echipă din partea autorităților locale, el a decis că e momentul potrivit să își caute un nou loc de muncă. George Copos, fostul patron al Rapidului, a fost primul care l-a abordat. În paralel, Gigi Becali făcea tot posibilul să intre în legătură cu el. „Teia Sponte m-a sunat. Mi-a zis: ‘De ce nu-i răspunzi lui Gigi Becali? Ești nebun?’. Am sunat înapoi și mi-a zis: ‘Băi, da’ tu ce faci? Am auzit că ai plecat de la Galați!’. Am răspuns: ‘Da, am plecat și semnez cu Rapid’”, spunea Mihai Stoica în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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Însă drumul către Giulești nu s-a concretizat în cele din urmă. Tatăl lui Mihai Stoica, fost dinamovist, l-a încurajat să meargă la echipa lui Gigi Becali, chiar dacă salariul propus era mult mai mic decât cel înaintat de Rapid. „Tata era dinamovist. L-am întrebat ce să fac și mi-a zis să merg la Steaua. La Rapid luam 7.000 de euro plus prima întreagă. Mă duceam la peste 10.000. Știam cam ce se câștigă la Steaua. Am cerut 3.000 de dolari. Mă pregăteam să semnez cu Rapidul. Noi bătuserăm palma. Era puțin complicat. Dinu Gheorghe nu prea era de acord ca eu să vin. Am vorbit cu Victor Becali să-i dea ok-ul pentru mine. Așa a fost să fie atunci, în 2002 a mai spus Mihai Stoica. De asemenea, Mihai Stoica l-a împiedicat la rândul său pe Thomas Neubert, preparatorul fizic, . Neamțul , după ce plecase în primăvara acestui an.