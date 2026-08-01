Sport

Dumitru Dragomir, atac cu talpa la FRF: „L-au adus pe Gică Hagi ca să își bată joc de el!”

Dumitru Dragomir lansează atacuri extrem de dure la actuala conducere a FRF. Fostul șef al LPF spune că cei care sunt în fruntea fotbalului l-au instalat pe Gică Hagi la națională numai pentru a-și bate joc de el.
Adrian Baciu
01.08.2026 | 09:40
Dumitru Dragomir atac cu talpa la FRF Lau adus pe Gica Hagi ca sa isi bata joc de el
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir arată cu degetul către FRF: „L-au adus pe Gică Hagi ca să își bată joc de el!” Sursa foto: colaj Fanatik
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Dumitru Dragomir (80 de ani) a lansat un atac extrem de dur la adresa celor din conducerea Federației Române de Fotbal (FRF). Fostul important om din fotbalul intern, aflat aproape două decenii la conducerea celuilalt for din fenomen, Liga Profesionistă de Fotbal (1996 – 2013), îi acuză pe cei din FRF că l-au numit pe Gică Hagi (61 de ani) la cârma naționalei numai pentru ”a-și bate joc de el”.

FRF, atacată dur de Mitică Dragomir: „L-au adus pe Gică Hagi ca să își bată joc de el!”

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, fostul șef al fotbalului intern a lansat atacuri și critici în cascadă la adresa actualei conduceri a Federației Române de Fotbal. Dumitru Dragomir a făcut în primă fază o paralelă între performanțele fotbalului românesc din ”era” sa și a lui Mircea Sandu și cele din prezent, când alți actori sunt la FRF și LPF.

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Mitică a vorbit apoi de ultimele mișcări ale celor din FRF. În luna aprilie, Gică Hagi a fost numit în postul de selecționer al echipei naționale. „Regele” a revenit alături de tricolori, la un sfert de secol distanță după momentul trist 2001, atunci când, tot cu el pe bancă, a fost consemnată ratarea calificării la Cupa Mondială 2002 din Coreea de Sud și Japonia.

În opinia lui Dragomir, Hagi nu a fost instalat cu gândul la performanță, ci doar în ideea de a fi bătaia de joc a celor de la FRF. „Aici am ajuns. Să dea FIFA și UEFA bani și ei (n.r. cei din fruntea FRF) să îi cheltuiască. Fără să facă nimic. Și au adus nume mari, cum l-au adus pe Gică Hagi, să își bată joc de el. (n.r. Hagi a fost adus la națională să-și bagă lumea joc de el?) Păi da. Să zică ‘ia uitați, l-am adus pe Hagi. Nici el nu face nimic’. Parcă joacă Hagi”, afirmă Mitică.

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Care este soluția pentru ca fotbalul românesc să nu ajungă și mai rău. Sfaturile lui Mitică Dragomir

În aceeași emisiune, Dumitru Dragomir prezintă și un plan prin care, spune el, în maxim 10 ani fotbalul românesc ar putea să ajungă la un nivel competitiv pe plan european. „(…) În loc să facă centre de copii și juniori, să finanțeze cluburile, să dea drumul la miliardarii ăștia mari, să aducă bani în contul cluburilor, să aducă jucători de valoare.

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Noi nu suntem în stare să cumpărăm un jucător de 3.000.000 de euro. De vândut vindem cu 3 – 4 milioane, dar de cumpărat. Maxim, am auzit că a dat Becali 1,2 milioane de euro pe unul (n.r. pe Aymen Boutoutaou). Ca să fie clar. (n.r. Viitorul arată și mai negru față de acum?) Absolut. Până nu se pun bazele sănătoase ale unui fotbal solid, nu putem să ieșim din… (n.r. Asta cere timp, nu?) În 5 – 6 ani zbori. Hai să zic 10. Aș prinde și eu revenirea la ceea ce am fost”, punctează ”Oracolul din Bălcești”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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