Dumitru Dragomir, atac la adresa USR: „Vrea să pună mâna pe justiție! Sunt numai pe luate”. Video

Afaceristul este convins că președintele Nicușor Dan nu va avea milă de nimeni în caz de ilegalitate sau neglijență, iar în acest context, Dumitru Dragomir a lansat un atac dur la adresa USR, începând să spună despre fiecare ministru din acest partid ce crede.

Dumitru Dragomir, atac la adresa USR

Fără să stea pe gânduri, milionarul a vorbit despre fiecare membru al USR care se află în Guvern. Nu a avut cuvinte de laudă despre niciunul dintre ei, dând și în cele câteva luni de la învestire.

„La pușcărie îi bagă un sfert din aia care greșesc. Eu am spus primul că îl va da afară pe Bolojan. Pune totul unul de la PNL. Îl dă afară și pe ăla. Uite, doamna asta de la Mediu, care n-am vorbit niciodată urât de ea. Cum a venit, l-a dat afară pe Lucaci care era cel mai bun director la Apele Române. Ăla știa tot. Ținea foarte bine totul în mână. L-a schimbat. Ce a urmat?

Doamna de la Externe. Cum a venit, a dat-o afară pe fiica lui Cristescu. Săraca a făcut atâta bine țării cât niciunul de la externe în ultimii 10 ani. Că s-a lipit de un congresmen american. Clotilda cum a venit primăriță, a vrut să îmi dea un gard jos care nici nu era al meu. Drulă pierde din cauza Clotildei că a defilat cu ea prin oraș. Dar m-ai auzit vreodată să spun un cuvânt urât de Drulă”, a declarat Dumitru Dragomir la FANATIK.ro.

Ce crede cu adevărat Mitică Dragomir despre USR

Întrebat direct ce părere are despre USR-iști, , ba chiar îi acuză de falsitate și corupție.

„Nu-mi plac pentru că încearcă să pună mâna pe justiție, să pună mâna pe bogății, sunt numai pe luate. Și sunt de o falsitate nemaipomenită. Sunt ăia care strigau „Corupția ucide”. Și ei, mai mare corupție nu există. Dar un partid de 10% să conducă țara de cinci ani, să îi calce în picioare pe PSD, pe PNL, pe UDMR, pe AUR…”, a mai explicat omul de afaceri.