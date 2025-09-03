Dumitru Dragomir, avertisment șocant pentru Neluțu Varga: „Dacă-i schimbă pe ăștia, la anul CFR Cluj joacă în Liga 2!”

Dumitru Dragomir se teme pentru viitorul lui CFR Cluj și i-a dat un avertisment sumbru lui Neluțu Varga. Fostul președinte LPF ia în calcul ca echipa din Gruia să retrogradeze la finalul acestui sezon.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj, în Liga 2? Avertisment șocant pentru Neluțu Varga de la Dumitru Dragomir

După au rămas în zona „fierbinte” a clasamentului. Ambele au câte 5 puncte și sunt pe locurile 14, respectiv 13. La gazde, Neluțu Varga vrea să facă revoluție și să numească un nou responsabil cu transferurile. Este vorba despre Dumitru Dragomir nu vede de bun augur această mutare și trage un semnal de alarmă pentru ardeleni.

„Probleme au toate. Eu aș scoate în evidență două echipe. FC Argeș și U Cluj. Este seriozitate acolo. Ăsta, mutul ăsta de Sabău, ăsta e antrenor mare. Mare, țineți minte ce vă spun! Așa cum ăștia de la Pitești au președinte.

ADVERTISEMENT

(n.r. – De ce nu a făcut Sabău vreo performanță?) N-are bani. Primăria poate să se lupte cu Becali, cu ăla de la Craiova? Boc are puncte, nu are bani.

(n.r. – Ce face Neluțu Varga cu CFR?) Neluțu își cântărește aurul, e bine mersi. Deocamdată s-a dus să facă rost de bani mulți.

ADVERTISEMENT

Dacă îl schimbă pe Zamfir și pe Balaj și pe Mara și pe Bilașco… Dacă îi schimbă pe ăștia patru, la anul joacă în play-off-ul din Liga 2, cu CSA Steaua, fără drept de promovare.

ADVERTISEMENT

Se duce el să joace cu el cu Mandorlini ăsta? Erau în țară vreo 3-4 antrenori… Ei nu au nevoie de antrenori conflictuali. Au nevoie de d-ăștia liniștiți. (n.r. – Ca la FCSB) Da. Păi d-asta îi și ține”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui DON Mitică”.