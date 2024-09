Dumitru Dragomir, cele mai tari scandaluri cu Marian “Ceaușescu”. Cum au luat amândoi amendă

Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri de culise despre ciocnirile sale extrem de dure cu protestatarul Marian ”Ceaușescu”. La “MAX Profețiile lui Mitică“, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat de ce a fost amendat de poliție în acest scandal.

Dumitru Dragomir, dezvăluiri despre disputele cu protestatarul Marian “Ceaușescu”

În noiembrie 2022, a fost scandal monstru pe o stradă din București. Protagoniștii de atunci: , cunoscut sub porecla ”Ceaușescu”. Aceștia au avut un schimb dur de replici, care a fost la un pas de a degenera într-o bătaie în toată regula.

La cea mai recentă ediție a emisiunii “MAX Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului intern a făcut o serie de dezvăluiri despre ciocnirile sale cu ”Ceaușescu”.

Dragomir i-a explicat moderatorului Horia Ivanovici de ce, paradoxal, un astfel de scandal îi face bine. În primă fază afectat de conflict, Mitică spune că a meditat și a ajuns la concluzia că un astfel de eveniment îi poate fi benefic.

”Dacă nu mai ai pe unul care să te mai înjure sau se te mai deranjeze nu mai ai niciun fel de valoare. Fii atent, acum vreo 2-3 ani de zile, când pe mine m-a deranjat Ceaușescu (n.r. protestatarul Marian “Ceaușescu”), prima dată m-a deranjat.

Inițial, eu am fost deranjat. Apoi, am stat acasă și m-am gândit. Am zis: ce publicitate pot să fac cu ăsta. Pentru că lumea ce vrea? Vrea un Mitică liniștit? Dacă sunt liniar nu mă bagă nimeni în seamă. Știam că dacă reacționez cumva…

Îți mai spun o chestie. Am fost la tribunal și el a început să strige la mine, toate alea, cu pensia, cu astea. Eu i-am spus: ‘băi, ți-ai pus silicoane în buze, în..ce mai vrei de la mine’, el murea de necaz, înțelegi?”, dezvăluie Dragomir.

De ce a fost amendat Dumitru Dragomir

Scandalul dintre Dragomir și protestatarul Marian ”Ceaușescu” a cunoscut un episod interesant. Ajuns într-o zi la sala de judecată, . A ripostat verbal, iar acest lucru i-a adus o amendă.

Fostul șef al LPF nu a fost afectat de sancțiune, va dimpotrivă. ”Mă rugam de polițist să mă amendeze”, dezvăluie Dragomir, la emisiunea “MAX Profețiile lui Mitică“.

”Ajungem în sala de judecată și vine un polițist la mine: ‘domnul Dragomir, trebuie să vă dau amendă, pentru că ați răspuns la incitarea nebunului de afară’. Păi, și trebuie să îmi dai amendă mie și lui? ‘Păi, vă dau la amândoi’.

Și i-am spus: ‘dă-mi, mânca-ți-aș gura ta, te rog eu frumos, dă-mi amendă’. Băi, eu cred că am fost singurul… trebuia să-i iau numele polițistului. Mă rugam de el să-mi dea amendă.

‘Șeful, de ce vreți să vă dea amendă?’ Bă, știi ce e asta pentru mine? Aur curat. Nu a vorbit nimeni de chestia asta. O spun eu, ca să aibă efect, că altfel ce naiba…

Îi era o jenă săracului polițist. ‘Te rog din sufletul meu, dă-mi amendă’, i-am spus polițistului. I-am spus lui Cristi (n.r. șoferul lui Mitică) ‘dă-i, bă datele și toate astea’. Ăsta, Cristi ‘Lasă-l, domne în pace’.

Pentru mine e bine (n.r. scandalul cu Ceaușescu). Îmi ridică mingea la fileu. Băi, fratele meu, să nu te ferești dacă te mai înjură unul sau altul. Numai atunci ai valoare, fii atent ce-ți spune un om bătrân, trecut prin publicitate, prin viața asta.

Dacă ești liniar, nu ai niciun rating aici, îți spun de acum, ca să știi. Dacă nu critici, dacă nu spui lucrurilor pe nume, dacă nu ești drept. De ce crezi tu că am eu rating-ul ăsta peste tot.

Mă caută televiziuni. Refuz 2-3 pe zi. Ascultă-mi. Știți din ce cauză? Pentru că eu sunt.. le spun în față, indiferent cine este și cum îl cheamă. Spun părerea mea. De multe ori, Horia, s-ar putea să greșesc și eu. Dar vin când am greșit și spun ‘Horia, uite, am greșit aici’. De ce să nu recunosc că am greșit, dacă am greșit?‘”, mai spune Mitică.

