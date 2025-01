Dumitru Dragomir, comparație uluitoare despre situația lui Radu Drăgușin la Tottenham: „Dacă stai între porci, mănânci tărâțe!”

, emisiunea care e LIVE în fiecare luni de la 13:30, doar pe FANATIK.RO. Ce spune „Don Corleone” despre prestațiile lui Radu Drăgușin.

Dumitru Dragomir îi face praf pe jucătorii lui Tottenham: „Așa tâmpiți mijlocași are”

Horia Ivanovici este extrem de îngrijorat de prestațiile fundașului central în Premier League: „Apropo de națională, bre nea Mitică, tu te pricepi la astea. Ce se întâmplă domne cu Drăgușin?

A ajuns săracul aspiratorul de goluri. Deci o comite meci de meci. Bă, nea Mitică, știi cum e, o mai comiți, mai joci… Doamne, doamne”, a mai spus jurnalistul.

Dumitru Dragomir îi ia însă apărarea internaționalului român: „Dacă aș avea un mijlocaș cum are el, m-aș da accidentat. Așa tâmpiți de mijlocași cum are el… Uită-te tu ce mijlocaș are. Nu scoate o minge de la adversar!

Dumitru Dragomir consideră că Tottenham nu are valoare: „Fundașul dreapta e panaramă”

Dumitru Dragomir și-a continuat tirul la adresa jucătorilor lui Spurs: „Nu intră nimeni în contact. Niciun mijlocaș, nimic! Fundașul dreapta e panaramă. Fundașul stânga, așa și așa.

Puștiul ăla care e lângă el nici nu știe pe ce lume e, cu toate că e foarte talentat”, a spus Mitică Dragomir referitor la Archie Gray, fundașul dreapta în vârstă de doar 18 ani.

Cunoscutul om de fotbal a folosit o comparație plastică: „Drăgușin e singurul care e fotbalist dintre ei, de acolo. Dar e ca în viață. Dacă trăiești lângă porci, mănânci tărățe. Deocamdată mănânci ca ei. Dacă ești între gentlemani mănânci caviar”.

Dumitru Dragomir crede că Radu Drăgușin valorează 50 de milioane de euro: „Are 22 de ani, mă! Sunteți nebuni la cap?”

Și nea’ Mitică a continuat în stilul caracteristic: „El mănâncă rahat acuma. Știi din ce cauză? Că n-are nici tărâțe, nici caviar. N-are nimic! Dar vezi-ți de treabă, e fotbalist de 50 de milioane de euro.

Ascultă aici ce spune un om bătrân. Are 22 de ani, mă! Sunteți nebuni la cap? Face 40-50 de milioane. Dați-mi altul în lume de 22 de ani ca el”.

Horia Ivanovici sublianiază însă din nou: „O comite meci de meci. Perioada grea rău de tot. Și mă uitam că dă presa din Anglia în el”. Dumitru Dragomir e convins însă că : „Nu numai în el. Îi lovește pe toți, vezi-ți de treabă”.

Tottenham a pierdut în deplasare cu Everton, scor 2-3 în etapa a 22-a din Premier League. Londonezii sunt într-o criză profundă și au ajuns pe locul 15. Echipa antrenată de Ange Postecoglu are doar 24 de puncte și e la 8 puncte distanță de retrogradare.

