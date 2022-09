Dumitru Dragomir dă de pământ cu FCSB după înfrângerea cu U Craiova: „S-au făcut prea multe greșeli”

FCSB a pierdut încă un meci în SuperLiga, iar formația antrenată de Nicolae Dică se îndepărtează tot mai mult de un loc de play-off. Soarta „roș-albaștrilor” a fost decisă pe „Ion Oblemenco” în urma unui

Dumitru Dragomir: „Sunt câțiva care nu pot alerga, au doar viteza întâi și viteza a doua”

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre ultima înfrângere a celor de la FCSB în campionat. Dragomir a analizat situația din tabăra „roș-albastră” și a spus că își menține părerea: „E haos total la FCSB”.

Mai mult decât atât, Dumitru Dragomir a mărturisit că mai mulți fotbaliști de la FCSB nu fac față din punct de vedere fizic. „Sunt câțiva jucători la Steaua (n.r. FCSB) care nu pot alerga, au doar viteza întâi și viteza a doua.

Sunt unii care au capacitate de efort și viteză, dar nu știu cu mingea, cum e Dawa. Sunt unii care au viziunea jocului, dar n-au nici capacitate de efort, nici viteză”, a spus Dumitru Dragomir, pentru .

Dumitru Dragomir critică strategia folosită de Dică

Dumitru Dragomir nu pune la îndoială valoarea individuală a jucătorilor din lotul FCSB-ului, ci este de părere că tactica „roș-albastră” nu dă randament.

„Valoare individuală există. Orice jucător care ar pleca de acolo ar fi titular la orice echipă din țară. Problema la FCSB e partitura, e greșită.

Prea multe greșeli s-au făcut la Steaua, Dică încearcă să schimbe. De trei luni de zile, Becali nu se bagă la echipă, știu sigur acest lucru. E vina tuturor antrenorilor care au fost acolo.

El spune că joacă 4-3-3, dar nu e 4-3-3. Toate mingile sunt centrate către Compagno, care nici n-o atinge. Compagno e, totuși, un jucător de combinație, de un-doi. Trebuie intrat cu el în combinații, trebuie lucrat mai multe în ofensivă. E un haos total la FCSB!”, a mai adăugat fostul oficial al LPF.

Dragomir, despre situația lui Octavian Popescu: „L-au făcut praf”

Octavian Popescu a fost unul dintre fotbaliștii de bază de la FCSB în sezonul trecut. , lucru resimțit și în clasament. FCSB se află pe locul 14, cu doar 8 puncte în 9 partide.

„L-au scos definitiv pe Ianis Stoica, l-au făcut praf pe Octavian Popescu, de nici el nu mai știe de el. Ba l-au băgat într-o parte, ba în alta, au pus presiune pe el. Sub presiune, puștiul nu mai poate să joace.

Trebuie lucrat cu el la psihic. Emoțiile îți perturbă respirația, îți perturbă tot. El nu e Dobrin sau Balaci. S-a exagerat în privința lui, a fost prins la mijloc. Până nu i se creează o idee de joc, o anumită partitură de joc, valoarea lui nu va ieși la suprafață.

E o tâmpenie experiența asta de a juca o repriză cu unul, o repriză cu celălalt. Lasă-l pe Tavi Popescu în stânga, pune-l și pe Florinel Coman aproape de el”, a declarat Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir îi dă credit lui Nicolae Dică: ”L-aș lăsa până în vară”

Evoluțiile slabe din campionat pentru FCSB a adus problema schimbării de antrenor. Totuși, va găsi soluția potrivită, iar FCSB își va reveni din criză.

„Cu Dică ce treabă să am? Nu am treabă cu Dică. Eu am încredere că echipa își va reveni. D-aia sunt așa relaxat. Avem noroc că jucăm cu Petrolul. Dacă vom câștiga patru meciuri și restanțele putem ajunge pe locul 5”, a declarat patronul lui FCSB.

Nici Dumitru Dragomir nu este adeptul schimbării de antrenor la FCSB. O eventuală modificare pe banca „roș-albaștrilor” ar păstra haosul din teren, spune Dumitru Dragomir.

„Când am zis că e haos la FCSB, s-au dat toți la mine, au zis că nu mă pricep la fotbal. FCSB arată rău pentru că cei de acolo nu s-au fixat pe 12-13 jucători pe care să-i lase câteva jocuri să joace împreună.

Eu l-aș lăsa pe Dică până în vară, indiferent de ce se întâmplă. S-ar putea ca din haosul ăsta să scoată ceva. Dacă vine alt antrenor, tot haos va fi. Schimbările de antrenor nu duc la nimic bun”, au fost cuvintele lui Dumitru Dragomir.