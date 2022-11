Dumitru Dragomir, decis să finalizeze în instanță „războiul” cu Marian „Ceaușescu”. „Dacă nimeni nu a îndrăznit, eu mă țin de el”

Un nou , protestatarul poreclit ”Ceaușescu” a fost consemnat marți noapte, în fața sediului B1 TV. Unul violent, în urma căruia, fostul președinte LPF, a fost împuns cu o șurubelniță și mușcat de un câine. Dragomir este decis să pună capăt poveștii în instanță și anunță că i-a făcut plângere penală agresorului.

”Mă voi ține prin tribunale de el”, anunță Mitică Dragomir

Mitică Dragomir și Marian ”Ceaușescu” Moroșanu sunt în conflict deschis de vreme lungă. În contextul în care contestatarul îl hărțuiește constant, pe stradă, pe fostul șef al LPF.

Cei doi avuseseră deja o altercație fizică în septembrie 2020. Iar marți noapte, istoria s-a repetat, în momentul în care Dragomir părăsea sediul B1 TV, televiziune la care fusese în calitate de invitat.

Protestatarul l-a atacat verbal, iar vulcanicul ”Corleone” s-a îndreptat amenințător către acesta, cu intenția de a-l pune la punct fizic. Ulterior a intervenit și garda de corp a lui Dragomir, iar acesta s-a îndreptat către mașina cu care a părăsit locația.

”Îl dau în judecată pentru ce mi-a spus și pentru că m-a mușcat câinele, pentru că acasă am văzut că am și zgârieturi pe picioare. Îmi e teamă să nu fie câinele turbat.

Mă duc mâine să îmi fac antirabicul. Unul m-a înțepat cu o șurubelniță, mi-a dat în spate cu o șurubelniță. Au venit în grup și m-au atacat“, a explicat Mitică Dragomir incidentul.

Ulterior, acesta a susținut că . ”E a patra oară când aleargă după mine și mă șantajează”, a precizat acesta.

Dumitru Dragomir: ”Am făcut plângere penală”

Dumitru Dragomir spune însă că este decis să pună capăt definitiv poveștii. Și a precizat, pentru GSP Live, că a fost la IML, pentru a proba că a fost rănit, și a depus deja o plângere penală.

”Am fost la IML și am arătat ce am pățit, pentru că au băgat o șurubelniță în mine. Am o leziune foarte mare pe picior. Am făcut plângere penală.

Dacă nimeni nu a îndrăznit de la Iliescu (n.r. – Ion Iliescu, fost președinte al României) până la Iordache (n.r. – Florin Iordache, președintele Consiliului Legislativ) să îi facă ceva, eu mă țin de el. Acum să vedem ce spune legiuitorul.

Vii peste mine, mă înjuri, îți bagi ceva în biata mea mamă… E împotriva legii să fiu și acum comunist? El mă strigă: «Jigodie comunistă! Banditule! Hoțule!»

Eu de 10 ani sunt pensionar, nu mai ocup nicio funcție. Mi-a cerut bani în nenumărate rânduri. Nu îi dau niciun ban! Îmi reproșează că de ce am făcut legea împotriva huliganismului. Dacă nu e bună, de ce nu au scos-o ăștia până acum?

Mă voi ține prin tribunale de el, oricum de 25 de ani numai prin tribunale mă duc”, a declarat Dumitru Dragomir.