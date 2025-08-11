Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dumitru Dragomir, declarație-șoc despre Gigi Becali și FCSB. Pe ce loc va termina campioana și cine e favorită la titlu: „E din osul lui”. Exclusiv

Dumitru Dragomir a făcut o predicţie şoc despre şansele la campionat. Şeful Ligii Profesioniste consideră că FCSB nu va încheia în primele două din SuperLiga.
Marian Popovici
11.08.2025 | 21:30
Dumitru Dragomir, declarație-șoc despre Gigi Becali și FCSB. Pe ce loc va termina campioana și cine e favorită la titlu: „E din osul lui".

FCSB are un start dezastruos de campionat. Campioana en-titre a ajuns la trei înfrângeri consecutive în SuperLiga, după 0-1 cu Unirea Slobozia, pe teren propriu. După primele cinci etape, roş-albaştrii au doar 4 puncte.

Dumitru Dragomir, declarație-șoc despre Gigi Becali și FCSB: „Anul ăsta nu mai ia titlul. Nu ia nici locul 2”

Dumitru Dragomir a făcut o predicţie şoc în ceea ce priveşte lupta la titlu din SuperLiga. În direct la Profeţiile lui DON Mitică, fostul şef al Ligii Profesioniste a spus că FCSB nu termină în primele două, favorită la titlu fiind Universitatea Craiova:

Între Rotaru şi Şucu nu este nicio alianţă. Azi sunt prieteni, mâine sunt duşmani. Aşa e la fotbal. E război săptămânal. La fotbal este război săptămânal. Pe ceilalţi patroni îi doare la bască de Gigi şi de faptul că e băiatul lui Tase.

Şi ăia sunt milioanari la fel de bogaţi, dacă nu mai bogaţi ca el. Gigi e simpatic, iar la marketing… el şi Pescobar sunt cei mai tari din ţara asta. Eu credeam că eu sunt, dar ei mă depăşesc. 

Gigi e omul dracu’. Din puşcărie m-a dat afară cu Ponta. Dar anul ăsta nu mai ia titlul. Nu ia nici locul 2. Vă spun, Gigi Becali nu ia nici locul 2 anul ăsta. Aşa cred eu, m-aţi întrebat.

„Rădoi este meseriaş. Nu aveam o impresie bună despre el”

Echipa nu se adună în acest tur de campionat. Craiova are nouă puncte, are şi echipă bună, Cârţu e fost mare fotbalist şi tip inteligent, iar Rădoi este meseriaş. Nu aveam o impresie bună despre el.

Dar mi-am dat seama că urmează calea lui Olăroiu. Iubeşte meseria asta, îl doare la bască, nu e sărac, că dacă îl dă afară rămâne şomer. Are sânge în instalaţie, coloană vertebrală. Este oltean arţăgos.

Şi Cârţu a dat cu picioarele pe banca tehnică. Ăştia sunt oamenii care nu vor să piardă niciodată. Rădoi e din osul lui Cârţu. Antrenori de ăştia căutam şi eu”, a dezvăluit Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir, declarație-șoc despre Gigi Becali și FCSB. Pe ce loc va termina campioana și cine e favorită la titlu: „E din osul lui”

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
