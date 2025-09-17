Dumitru Dragomir, declarații tari despre „nebuniile” lui Mirel Rădoi pe banca oltenilor. „Îl copiază pe Mourinho”

Universitatea Craiova a reușit un nou succes în SuperLiga. Oltenii s-au impus cu scorul de 2-0 în fața Farului Constanța, golurile fiind semnate de Nsimba și Dican (autogol). Ce spune Dumitru Dragomir despre parcursul lui Mirel Rădoi la echipă.

Dumitru Dragomir, declarații tari despre „nebuniile” lui Mirel Rădoi pe banca oltenilor

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a ținut să-l laude pe . Fostul șef de la LPF

„(n.r. – E greu cu Craiova în anul acesta) E echipă serioasă Craiova, joacă la rezultat. Rădoi pune o presiune prea mare, poate e și nervos. E puțin nervos cu nervii, trebuie să se stăpânească. E antrenor bun oricum, să știți.

Trebuie și poți să respecți indicațiile lui Rădoi (n.r. – scandalul cu Baiaram). Trebuie să respecți niște indicații pe care ți le dă antrenor. Dacă el îți dă niște indicații pe care nu le poți face?

„Craiova e echipa favorită la titlu! Are două vârfuri de Champions League”

Rădoi nu poate să strice totul atunci când se ceartă cu cel mai bun jucător. Îi ține în priză! Face lucruri bune Rădoi la Craiova. Nu e stilul lui Piți, e în stilul președintelui, a lui Cârțu. Pițurcă era un tip așezat, ne mânca din umbră. Ceilalți sunt cu gura pe față.

(n.r. – Ce are Rădoi?) La fel face și Mourinho! Văd asemănări între cei doi, cred că îl și copiază. Mourinho, Guardiola, vedeți cum fac… Dacă îl vedeați aseară la televizor pe Rădoi, așa era și el. Guardiola mai și plânge după meci.

Cred că încă le mai poate cineva titlul. O echipă de pe locurile 4, 5, când se înjumătățesc punctele. Eu o văd pe Craiova drept favorită la titlu. Pe lângă Craiova, eu tot pe Craiova o văd la titlu. Craiova are două vârfuri de atac… Să fiu al naibii, pot juca în Champions League. Îl au și pe Screciu, e fotbalist foarte bun. Mai e și Baiaram acolo, e mare fotbalist”, a declarat Dumitru Dragomir.