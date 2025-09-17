Sport

Dumitru Dragomir, declarații tari despre „nebuniile” lui Mirel Rădoi pe banca oltenilor. „Îl copiază pe Mourinho”

Dumitru Dragomir l-a asemănat, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, pe Mirel Rădoi cu Jose Mourinho. Ce calități au în comun cei doi tehnicieni.
Iulian Stoica
17.09.2025 | 08:00
Dumitru Dragomir declaratii tari despre nebuniile lui Mirel Radoi pe banca oltenilor Il copiaza pe Mourinho
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir îl compară pe Mirel Rădoi cu Jose Mourinho după startul de sezon. Sursă foto: Colaj Fanatik

Universitatea Craiova a reușit un nou succes în SuperLiga. Oltenii s-au impus cu scorul de 2-0 în fața Farului Constanța, golurile fiind semnate de Nsimba și Dican (autogol). Ce spune Dumitru Dragomir despre parcursul lui Mirel Rădoi la echipă.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, declarații tari despre „nebuniile” lui Mirel Rădoi pe banca oltenilor

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a ținut să-l laude pe Mirel Rădoi după parcursul extrem de bun din această stagiune. Fostul șef de la LPF l-a comparat pe tehnicianul oltenilor cu Jose Mourinho pentru reacțiile de la sfârșitul meciurilor.

„(n.r. – E greu cu Craiova în anul acesta) E echipă serioasă Craiova, joacă la rezultat. Rădoi pune o presiune prea mare, poate e și nervos. E puțin nervos cu nervii, trebuie să se stăpânească. E antrenor bun oricum, să știți.

ADVERTISEMENT

Trebuie și poți să respecți indicațiile lui Rădoi (n.r. – scandalul cu Baiaram). Trebuie să respecți niște indicații pe care ți le dă antrenor. Dacă el îți dă niște indicații pe care nu le poți face?

„Craiova e echipa favorită la titlu! Are două vârfuri de Champions League”

Rădoi nu poate să strice totul atunci când se ceartă cu cel mai bun jucător. Îi ține în priză! Face lucruri bune Rădoi la Craiova. Nu e stilul lui Piți, e în stilul președintelui, a lui Cârțu. Pițurcă era un tip așezat, ne mânca din umbră. Ceilalți sunt cu gura pe față.

ADVERTISEMENT
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Digi24.ro
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”

(n.r. – Ce are Rădoi?) La fel face și Mourinho! Văd asemănări între cei doi, cred că îl și copiază. Mourinho, Guardiola, vedeți cum fac… Dacă îl vedeați aseară la televizor pe Rădoi, așa era și el. Guardiola mai și plânge după meci.

ADVERTISEMENT
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel...
Digisport.ro
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”

Cred că încă le mai poate cineva titlul. O echipă de pe locurile 4, 5, când se înjumătățesc punctele. Eu o văd pe Craiova drept favorită la titlu. Pe lângă Craiova, eu tot pe Craiova o văd la titlu. Craiova are două vârfuri de atac… Să fiu al naibii, pot juca în Champions League. Îl au și pe Screciu, e fotbalist foarte bun. Mai e și Baiaram acolo, e mare fotbalist”, a declarat Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir îl compară pe Mirel Rădoi cu Jose Mourinho

„Craiova se poate strica doar din interior”. Analiza lui Șumudică după primele 9...
Fanatik
„Craiova se poate strica doar din interior”. Analiza lui Șumudică după primele 9 etape din SuperLiga: detaliul pe care l-a observat la Rădoi!
Veste mare pentru cluburile din SuperLiga! FIFA dă bani în plus cu ocazia...
Fanatik
Veste mare pentru cluburile din SuperLiga! FIFA dă bani în plus cu ocazia Campionatului Mondial: 350 de milioane de euro
Cele mai prestigioase ziare din Italia și Germania, șocate de „thrillerul” Juventus –...
Fanatik
Cele mai prestigioase ziare din Italia și Germania, șocate de „thrillerul” Juventus – Dortmund 4-4: „Juve cel nebun” / „Demență la Torino”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Adrian Mutu, pălmuit la antrenamente: 'Unde să joci tu, mă, grasule?'
iamsport.ro
Adrian Mutu, pălmuit la antrenamente: 'Unde să joci tu, mă, grasule?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!