Dumitru Dragomir dezvăluie ce averi au patronii din fotbalul românesc: „Nimeni nu se compară cu Gigi Becali!”

Dumitru Dragomir este convins că .

Fostul șef de la LPF a făcut lumină și în ceea privește potența financiară a patronilor celor două echipe din Craiova. Adrian Mititelu nu se compară cu Mihai Rotaru, în opinia lui Dragomir.

Dumitru Dragomir: „Gigi Becali are pământ de miliarde”

Cunoscut ca un apropiat al celor mai influenți oameni din fotbal, .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali este lider detașat, susține Dragomir. Acesta spune că numai pământurile latifundiarului din Pipera valorează aproximativ 1,5 miliarde de euro.

Fostul șef de la Liga Profesionistă a mărturisit că a vrut să cumpere o bucată de pământ de la Gig Becali, dar că a fost refuzat și că piața imobiliară, în continuă creștere, sporește semnificativ averea patronului de la FCSB.

ADVERTISEMENT

”La nivel de Gigi Becali nu este însă nimeni, nici Ioan Niculae. Eu știu ce are Gigi Becali. Averea pe care o are Becali… Are pământ acum de cel puțin 1 miliard, 1 miliard jumătate.

M-am dus alaltăieri la el, pentru că având bani, m-am dus să mai cumpăr un lot. Mi-a zis că nu-mi mai dă cu 500 de euro metru. I-am spus să-mi mai dea 5.000 de metri, să mai fac două trei blocuri. Și n-a vrut să-mi dea.

ADVERTISEMENT

A zis că dacă îmi dă peste 500. A vândut, vis-a-vis, de unde am eu, cu drum, canalizare, de 30 de milioane de euro. Și nu mai vrea să mai vândă”, a spus Dumitru Dragomir pentru .

În Craiova, Mihai Rotaru e jupân. Îi dă clasă lui Adrian Mititelu

Dragomir a ținut să lămurească și cine este cel mai bogat dintre Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, și Adrian Mititelu, finanțatorul FC U Craiova.

ADVERTISEMENT

”Rotaru nu se compară cu Mititelu, are peste 300 de milioane. Mititelu a vândut un teren cu 30 de milioane”, a explicat Dumitru Dragomir pentru sursa citată.

Acesta a mai spus că și alți foști proprietari de cluburi din România sunt lipsiți de griji financiare.

ADVERTISEMENT

”Apad Paszkany (fostul acționar majoritar al campioanei CFR Cluj – n.r.) trăiește bine. Și Ioan Neculae (fostul patron de la FC Brașov – n.r.) trăia bine”, a mai spus Dragomir.