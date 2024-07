Dumitru Dragomir dezvăluie în ce condiții ar rămâne Edi Iordănescu la echipa națională! „Nu e băiat rău deloc și are sânge în instalație”

Edi Iordănescu e liber de contract după ce România a fost eliminată de la Euro 2024. Antrenorul în vârstă de 46 de ani are o ofertă colosală din Emiratele Arabe Unite, dar i s-a propus și prelungirea înțelegerii de către FRF.

Dumitru Dragomir știe cum ar continua Edi Iordănescu la echipa națională: „Nu îi dau banii necesari”

în doi ani la Al Wahda, echipă din Emiratele Arabe Unite. În același timp, Răzvan Burleanu încearcă să îl convingă pe tehnician să îi conducă pe „tricolori” și în campania de calificare la World Cup 2026.

ADVERTISEMENT

„Convingerea mea e că nu rămâne, că nu îi dau banii necesari. Dacă îi dă peste 1,5 milioane se duce. Sub 1,5 nu rămâne. Am auzit că are un contract în Emirate de 2,5 milioane pe an. Doi ani, 5 milioane. Plus bonusuri și cadouri de la emiri. Are un nume formidabil acum.

Nu e băiat prost deloc și are sânge în instalație. Ca antrenor mai și greșești, că nu ești purtătorul adevărului în meserie. Iar el trebuie felicitat. Că a dus echipa aici”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ”.

ADVERTISEMENT

Înainte să fie selecționerul echipei naționale, pe care a preluat-o în ianuarie 2022, Edi Iordănescu a mai antrenat echipele de club Fortuna Brazi, ASA Tg. Mureș, Pandurii Tg. Jiu, ȚSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și FCSB.

Ca antrenor de club, Iordănescu are în palmares trei trofee, toate cu CFR Cluj: titlul de campion (2021) și două Supercupe ale României (2018 și 2020).

ADVERTISEMENT

„Familia mea are nevoie de mine”

Inclusiv selecționerul României după ce a pierdut meciul cu Olanda, scor 0-3, în optimile Euro 2024.

„Am nevoie de odihnă, va fi o discuție cu Federația, dar sigur cu familia mea. Pot spune că familia mea are nevoie să fiu mai aproape de ea, decât echipa națională.

ADVERTISEMENT

Familia mea are nevoie de mine, au trecut prin lucruri grele în ultimii ani, cu atacuri, cu supărări foarte multe. Am nevoie de ceva timp, voi discuta și voi lua o hotărâre”, a declarat Edi Iordănescu, după România – Olanda 0-3.

“Edi Iordanescu PLEACA! Emirii sunt la picioarele lui!” | PROFETIA lui Mitica Dragomir