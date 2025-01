Scenariu șoc: ”Codruța Kovesi, la Cotroceni!”. Toate culisele mutării de care Klaus Iohannis nu este deloc străin

Viitoarele alegeri prezidențiale din România, organizate pe 4 mai 2025, ar putea avea un nume surpriză pe lista candidaților: Laura Codruța Kovesi. Dezvăluirea a fost făcută luni, la ”Profeţiile lui DON Mitică”, de Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir anunță o posibilă candidatură-șoc la alegerile prezidențiale: Laura Codruța Kovesi. ”Bate tot!”

În urmă cu exact o săptămână, .

ADVERTISEMENT

”Oracolul din Bălcești” dezvăluia un scenariu secret care ar fi discutat în culise: un tandem Călin Georgescu la Cotroceni – Victor Ponta la Palatul Victoria sau invers. ”Dacă este acceptat Georgescu să candideze, Ponta ar urma să fie prim-ministru, în locul lui Ciolacu. Dacă nu e acceptat Georgescu, ar urma să vină Ponta cu ajutorul lui Georgescu. Adică să fie Ponta preşedinte, cu Georgescu prim-ministru”, anunța, în premieră, Dragomir.

Luni, 27 ianuarie 2025, la ”Profețiile lui DON Mitică”, Dragomir a ”recidivat” și a prezentat un nou scenariu cel puțin la fel de spectaculos. Acesta vorbește de o candidatură surpriză la scrutinul prezidențial din mai.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir dezvăluie că, din informațiile primite de el recent, Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, ar fi împinsă să candideze la alegerile prezidențiale din România.

”Îți dau una, astăzi, în premieră. Voi știți de ce a riscat atât Iohannis? Ăsta e un risc extraordinar. Și-a pierdut credibilitate, dreptul lui de cetățean de a se plimba pe stradă? Îl bate lumea cu pietre…

ADVERTISEMENT

De ce credeți voi că a făcut asta? Credeți că a avut ură pe Georgescu? Nici nu-l cunoștea pe Georgescu. Asta e manevra cea mai a dracu din ultimul timp. Comunitatea europeană l-a forțat pe Iohannis să mai rămână în funcție, să-l nimicească pe Georgescu și să vadă cum rezolvă problema aducerii doamnei Kovesi în locul lui, președinte la Cotroceni”, afirmă Mitică.

Moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat apoi pe Dragomir: ”Kovesi la Cotroceni? Kovesi se înscrie în cursă? (n.r. pentru alegerile prezidențiale din 4 mai 2025)”. Dragomir a dezvăluit care este planul pus la cale de mai marii din UE. Acesta a mai precizat că, în opinia sa, fosta șefă a DNA va ”bate tot” dacă intră în cursă.

ADVERTISEMENT

”Eu așa sunt informat, de ieri (n.r. duminică, 26 ianuarie), că nici doamna Kovesi nu a vrut și nu vrea, numai că UE, liderii unor țări care conduc Europa, vor ca România să fie în subordinea lor, nu neapărat în subordinea SUA. În subordinea Rusiei nu e nimeni, am fost destul.

Atunci, o forțează și pe doamna Kovesi să vină să candideze pentru președinția României, cu toate că cea mai tare funcție din comunitatea europeană nu e a lu’ coana Ursula (n.r. von der Leyen), e a lu’ coana Kovesi.

Cel mai tare om din Europa este Kovesi, a fost la o lună după ce au numit-o (n.r. în funcția de procuror-șef al Parchetului European). Am senzația că unii lideri din UE vor să o convingă să concureze la un post mare, că nu pierde postul de concurează la prezidențiale. Dacă pierde se întoarce înapoi. Dar eu vă spun că dacă concurează (n.r. la prezidențiale) bate tot.

Asta e manevra în care domnul Iohannis a pierdut tot ce a câștigat în 10 ani. Așa spun sursele externe. Eu nu primesc rapoarte. Eu toată viața mea m-am învârtit între oameni deștepți și oameni de analiză”, dezvăluie Mitică.

Dragomir: ”Nici Georgescu nu o bate pe Kovesi”

În acest moment, toate sondajele îl dau pe Călin Georgescu mare favorit la turul 1 din 4 mai, în cazul în care i se va accepta candidatura. În ciuda realității sociologice a momentului, Dragomir spune că o intrare în cursă a Codruței Kovesi schimbă total calculele și răstoarnă lupta.

”Dacă intră în cursă doamna Laura Codruța Kovesi nu o bate nimeni. Câștigă. Părerea mea e că și dacă primește drept de a concura, Georgescu nu o bate pe Kovesi. De ce ar vota-o românii pe Kovesi? Pentru că românii s-au săturat de tot scandalul Georgescu, de scandalul… de tot scandalul”, crede fostul șef al LPF.

Crin Antonescu și Nicușor Dan vor conta și ei într-o oarecare măsură, însă fără Kovesi în joc Călin Georgescu va câștiga la pas alegerile. ”Îi bate pe Trump și pe Biden împreună”, afirmă Dragomir.

”De neglijat nu e sunt nici Nicușor cu Crin. Crin are în spate trei partide destul de puternice. O mașinărie. Încep primarii să lucreze. Devine periculos. Iar Nicușor pleacă cu 2 milioane de voturi în plus și ia și de la doamna Lasconi.

Iar dacă nu apare Kovesi… Dacă vin Trump și Biden, amândoi, și dacă concurează cu Călin Georgescu, amândoi laolaltă nu-l bat”, este de părere Mitică Dragomir.

Care e strategia lui Victor Ponta: ”A jucat bine”

îl consideră vulnerabil, pe de o parte, dar și cu atuuri importante, pe de alta. Acestea din urmă ar fi ajutorul lui Sebi Ghiță și apropierea de Călin Georgescu.

”Ponta a fost ajutat 100% de Sebi Ghiță. Acesta are relații cu băiatul lui Trump, prin Thiess care e omul lu’ dracu. Ponta e vulnerabil, dar are o putere deosebită. Are un post de televiziune în spate.

Ponta a vrut să joace și a jucat până acum de senzație. El a gândit în felul următor: așa cum se presupune că-l opresc pe Georgescu, eu trebuie să țin cu Georgescu, iar atunci iau din votanții lui Georgescu. Cel puțin 20%. Și este o performanță. Altfel e vulnerabil. El a jucat bine”, mai punctează Mitică.

Scenariu șoc: ”Codruța Kovesi, la Cotroceni!”. Toate culisele mutării de care Klaus Iohannis nu este deloc străin