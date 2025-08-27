Sport

Dumitru Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre Dan Petrescu: “E bolnav, săracul. A filmat cu mine şi nu era deloc bine. Nu poate să antreneze”

Mitică Dragomir a făcut dezvăluiri șocante despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Cu ce boală se confruntă fostul antrenor de la CFR Cluj: „Nu mai poate să antreneze”
FANATIK
27.08.2025 | 08:00
Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri șocante despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Foto: Colaj FANATIK

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după înfrângerea umilitoare din Suedia, împotriva lui Hacken. „Bursucul” a declarat că ar fi trebuit să părăsească echipa imediat după Cupa României, însă și-a dorit să continue în Ardeal, deși starea sa de sănătate nu este tocmai bună. Mitică Dragomir a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre boala care-l macină pe unul dintre cei mai mari jucători și antrenori români.

Mitică Dragomir, detalii cumplite despre boala care-l macină pe Dan Petrescu: „O are grea”

CFR Cluj, la fel ca și FCSB, trece printr-o perioadă foarte slabă din punct de vedere sportiv. Cele două echipe sunt printre ultimele în SuperLiga, însă, spre deosebire de FCSB, care are locul în Conference League asigurat, CFR Cluj are șanse minime să se mai califice, după o înfrângere la 5 goluri diferență cu Hacken.

Dan Petrescu nu a mai putut suporta și și-a dat demisia, iar în locul său a venit Andrea Mandorlini. Dumitru Dragomir l-a lăudat pe patronul „feroviarilor”, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, pentru că i-a acceptat demisia lui Petrescu fără prea multe discuții, având în vedere starea de sănătate a antrenorului.

„Mi-a plăcut de Neluțu Varga că i-a dat drumul lui Petrescu. Eu am auzit că e bolnav și știu că e bolnav. Când a mai filmat cu mine am văzut că nu se simțea bine. Nu știu ce are și chiar dacă aș ști, nu aș spune. Este o boală care nu-i mai permite să antreneze, cel puțin o perioadă. O are grea Dan Petrescu”, a dezvăluit Mitică Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

Ce a spus Neluțu Varga despre dorința lui Dan Petrescu de a-și da demisia

Ioan Varga, conștient că Dan Petrescu este unul dintre vinovații principali pentru forma slabă a echipei, mai ales din cauza stării sale de sănătate, a acceptat imediat cererea de demisie a fostului antrenor:

„Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține. El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a declarat Ioan Varga în exclusivitate pentru FANATIK.

