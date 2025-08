Dumitru Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare din închisoare: „Nu mi-au dat nici să mănânc, nici să beau apă!”

Dumitru Dragomir a făcut, în exclusivitate pentru FANATIK, dezvăluiri cutremurătoare din arestul de la „Beciul Domnesc” din 2014. Atunci „Oracolul” a fost închis într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.

Dezvăluiri cutremurătoare din închisoare făcute de Dumitru Dragomir

Instanța a decis ulterior să fie judecat în libertate. În 2016 a fost condamnat, în primă fază, la 7 ani de închisoare, iar Curtea de Apel l-a achitat definitiv în 2018. „Oracolul” a vorbit la „Profețiile lui DON Mitică” despre experiența inumană trăită în detenție, unde nu a primit nici măcar hrană și apă.

. Când m-au dus, m-au arestat și m-au băgat cu Dan Rușanu ( ) în celulă. Când m-au arestat pe mine au venit mascații la 05:45 dimineața. Atunci au intrat în casă la mine. Au făcut un control la sânge, fiecare hârtiuță, computerul, telefoane, tot ce vrei pe lumea asta. Nu m-am speriat, dacă știam că sunt nevinovat. Doamna, da, s-a speriat!

Dar atunci când mi-au pus pistoalele în cap după Revoluție și m-au arestat? Aveam experiență, trecusem prin filiera asta! Nu mi-au dat să mănânc până la 21:00, când m-au dus la ‘Beciul Domnesc’ acolo. M-au dus în aceeași celulă unde am stat 7 luni după Revoluție. Cine erau acolo? Rușanu, cu niște directori de la Cluj, cei cu carnea.

Dragomir, ținut însetat și înfometat în arest

Nu mi-au dat nici să mănânc, nici să beau apă! Le-am zis: ‘Mânca-v-aș gura voastră, dați-mi ceva să mănânc că eu sunt rău de foame și de asta!’ Celorlalți le veniseră de acasă carne la garniță. Peste tot unde schimbai postul la televizor apărea ‘Dragomir, criminal de război!’ Ce erau în stare să îmi spună! Îmi spuneau de acolo: ‘Băi, nea’ Mitică, noi suntem arestați de 3-4 luni de zile. Noi nu aveam ce ai dumneata. Nu mai scapi de aici!’

Ce avere să îngrop? Mi-au furat-o ei din arestul IGP-ului. De acasă mi-au luat tot. Mă întreba Rușanu dacă mai scap din pușcărie după ce zic la televizor despre mine. I-am zis cum ies de la judecată că îmi dau drumul în joc de glezne. Nu aveau nicio probă! Trebuie să ai o probă, să fi făcut ceva! Mi-a zis că îmi găsesc ei. I-am spus: ‘Domnule, fii atent! Îmi găsesc dacă am ceva. Dacă nu, nu!’

Mărturie șocantă despre moartea lui Ioan Bendei

Noaptea la ora 01:00 ne-au zis să ne îmbrăcăm că ne duc să ne judece. S-au trezit toți din celulă, săracii, la cum s-a auzit. E un zgomot metalic care mi-a rămas în creier până mor. Dacă ești un om slab mori. . Bendei a murit de rușine, a făcut cancer că știa că e nevinovat. Știa că e nevinovat, tot în procesul cu mine. L-au băgat într-un proces cu mine.

Când ne-am întâlnit la tribunal mi-a zis: ‘Domnul Dragomir, dar eu nu am avut nimic cu dumneata. Nu am băut o cafea cu dumneata.’ Și i-am zis să stea liniștit, pentru că știam că nu am făcut nimic. I-am zis că trebuie să îți fie frică atunci când tu te judeci pe tine și te condamni. Știi că ai greșit acolo și atunci trebuie să îți fie frică. Dacă n-am făcut nimic, de ce să îmi fie?”, a declarat Dumitru Dragomir, .