Dumitru Dragomir, dezvăluiri despre „șampaniile de 9.000 de euro” și de prietenul care a „decartat” 360.000 de euro

într-o nouă ediție show a emisiunii MAX Profețiile lui Mitică. „Oraculul din Bălcești“ a povestit o amintire unde au fost cheltuiți bani foarte mulți pe extravaganțe.

Poveștile extravagante ale lui Mitică Dragomir

Mitică Dragomir a povestit o amintire de neuitat, atunci când a băut șampanie de 9.000 de euro în Saint-Tropez. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal nu este de acord cu astfel de extravaganțe, din banii proprii.

ADVERTISEMENT

„Au rupt Mykonos. (n.r. cât e o șampanie la Mykonos? – Horia Ivanovici) Nu e, depinde, 800 – 1.000 de euro. Sunt și de alea mari, ‘damigene’. De nouă mii de euro am văzut. Niciodată în viața mea nu am luat ceva de băut mai scump de 500 de euro.

Niciodată. Nici copiii mei. Băutură nu. Dacă îi găsesc pe stradă, și găsesc o jumătate de miliard, dau. Altfel nu. Cum să dai, dom’le?. Un prieten de-al nostru a dat, la Saint-Tropez, acum câțiva ani de zile, la o masă a unui fost milionar, care a murit tânăr.

ADVERTISEMENT

Am fost invitat și eu, erau pe mese, pe fiecare masă era câte o damigeană de 9.000 de euro. Erau vreo 40 de mese. Peste 360.000 de euro, mai mult. Lumea când mă aude știe despre cine vorbesc. Dacă era viu, da.

Dacă a murit, nu. Asta ar fi culmea, n-aș spune nici dacă mă tăi. E de-al nostru. În viața mea, erau vapoarele așa, private, cât vezi cu ochii. Veneau ăia și când vedeau se speriau și ei. Nici ei nu mai văzuseră așa ceva“, a spus Mitică Dragomir, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Ce avere are Mitică Dragomir

și spune că nu a avut niciodată lichidități de peste 100 milioane de euro. Însă, sub formă de proprietăți, fostul șef al LPF recunoaște că a avut 50 de milioane de euro.

„(n.r. – Ai avut vreodată 100 de milioane de euro? – Horia Ivanovici) Domne, e prea mult așa ceva. Dar, așa, proprietăți… Peste jumătate. Peste 50 de milioane de euro. Nu este un secret. E munca noastră.

ADVERTISEMENT

Eu de 12 ani nu am nimic, doar pensia. Nimic, nimic. Am dat tot. Am numai casă. Doar casa o mai am pe numele meu”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la MAX Profețiile lui Mitică, acum câteva luni.

Mitica Dragomir, DEZVALUIRI TARI | Milionarul CARE A CHELTUIT 360.000 de euro pe SAMPANII