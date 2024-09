Dumitru Dragomir, dezvăluiri halucinante despre miliardarii României: ”Doi patroni multimilionari au murit și n-au avut bani de coșciug. E și unul din fotbal”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat cum a ajuns să fie un om bogat și cum și-a asigurat toată averea. Mai mult, el le-a dat un sfat oamenilor de afaceri care fac bani mulți.

Mărturia lui Dumitru Dragomir despre miliardarii României

În cadrul celei mai noi ediții a , Dumitru Dragomir a vorbit despre situația milionarilor din țara noastră și le-a transmis acestora să facă totul pentru a nu ajunge la sapă de lemn.

”Eu am avut 3 societăți care toate au prosperat în ultimii 33 de ani. Am avut posibilitatea să iau bani din firmele astea să-mi iau mașini, să-mi iau case, să-mi iau de toate, dar nu am luat niciodată în decursul vieții mele de la societățile mele un salariu sau un dividend. Eu am reinvestit, reinvestit, reinvestit, pentru că altfel nu ai cum să faci avere.

Și fiul meu mi-a zis: ‘tati, hai să-ți iei un salariu că te ajută la pensie’. Eu i-am spus: ‘Dar eu am salariu foarte mare. Voi avea o pensie mare și mi-am rezolvat problema bătrâneții’. Vica are un salariu, dar nu l-a luat niciodată de la societate. Și atunci am zis în felul următor: ‘Ferească Dumnezeu, ia să mă asigur eu’. Și mi-am asigurat tot.

Dar nu de acum, de când aveam 55 de ani. Am cotizat foarte mult, am cotizat cu 6.000 de euro pe lună la stat. Așa le spun la toți: ‘Asigurați-vă bătrânețile. Dați-vă niște salarii mai mari pe la societăți acum când puteți’”, a declarat Dragomir.

Multimilionari, îngropați cu ajutorul statului

Fostul președinte al LPF, care , a dezvăluit faptul că doi dintre multimilionarii români au murit în sărăcie, iar un altul din fotbal, care încă se mai află în viață, a ajuns să ceară ajutor constant.

”Am cunoscut doi patroni, multimilionari, care au murit și n-au avut bani să le facă coșciug. I-a îngropat statul. Nu erau din fotbal. Din fotbal cunosc altul, multimilionar, n-a murit, dar acum dă telefoane să-l mai ajuți cu câte ceva.

Bătrânețea este foarte crudă dacă nu ai avut grijă să ți-o asiguri. Nu există om să nu cumpere medicamente de cel puțin 5-600 de euro. Când ajungi pe la 85 de ani stai numai pe medicamente.

Nu este frumos să discut despre chestia asta, dar să știi că oameni despre care eu credeam că au multă minte, despre care am crezut că sunt șmecheri, n-au fost. Șmecher nu ești atunci când te duci la pușcărie, șmecher nu ești atunci când faci puțină avere și ți-o pierzi cu gagici și alte nenorociri. Dacă nu ai minte, în niciun domeniu de activitate nu poți să te dezvolți”, a spus Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dragomir, povești uluitoare cu multimilionari