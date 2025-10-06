Dumitru Dragomir, dezvăluiri incredibile după derapajul lui Marian Iancu la adresa lui Mircea Lucescu: „Înjură ca la ușa cortului. Un cuvânt urât de tot”

După , fostul patron al Politehnicii Timișoara . Ce a spus Dumitru Dragomir despre conflictul dintre cei doi.

Dumitru Dragomir, reacție după scandalul dintre Marian Iancu și Mircea Lucescu. „Are și el nervii lui!”

Marian Iancu nu a ezitat să îi răspundă lui Mircea Lucescu, după atacul lansat de selecționerul României după acțiunea echipei naționale din luna septembrie. Conflictul dintre cei doi a ajuns viral.

Întrebat în direct ce părere are despre felul în care Marian Iancu l-a jignit pe „Il Luce”, Dumitru Dragomir a spus că este prieten cu amândoi și că ambii sunt persoane inteligente.

„Amândoi îmi sunt prieteni. Nu mă bag. Amândoi sunt foarte deștepți. Nu comentez așa ceva, nu vreau să comentez! Marian Iancu e super deștept, nu deștept. Dar, nu vreau să comentez discuțiile lor!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir, conflict cu Mircea Lucescu. „Ne-am înjurat!”

Ulterior, fostul șef LPF a dezvăluit că și el a avut la rândul său conflicte cu Mircea Lucescu în trecut și că nu au ezitat la momentul respectiv să își arunce cuvinte grele unul altuia.

„Nu am rămas șocat. Și eu m-am înjurat cu Lucescu ca la ușa cortului. Mai rău decât au făcut ei acum. Înjură și Lucescu… Dar e un tip foarte deștept. E om ca și noi și Lucescu. Are și el nervii lui, dacă îl zgândări te face dobitoc, cretin, în toate felurile…

Ce e mai urât decât că l-a făcut escroc? Ca să fii escroc, ești super deștept. E un cuvânt urât de tot… într-o gândire vagaboandă… Eu am o impresie absolut extraordinară despre amândoi. Lumea se mai ceartă, este omenește!”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.