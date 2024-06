Dumitru Dragomir, dezvăluiri-șoc despre cum s-a lăsat de fumat: „Mi-a băgat mama țigara aprinsă pe gât!”

Fostul președinte LPF a povestit la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ cum de nu a avut vicii, deși în jurul său au fost mulți oameni cu asemenea obiceiuri. cum mama sa l-a făcut să nu se apuce de fumat.

Dumitru Dragomir recunoaște că nu s-a apucat de fumat datorită mamei sale care i-a dat o lecție importantă. Când era copil, omul de afaceri a încercat să fumeze, însă mama acestuia i-a oferit o educație ca “pe vremuri” și l-a oprit din a-și crea acest obicei. Omul de afaceri îi mulțumește părintelui său pentru educația primită și pentru că l-a ajutat să nu aibă vicii.

“Nu sunt în relații bune cu fumatul și cu băutul. Niciodată nu am fumat și nici nu am băut. Am avut o experiență cu fiecare. Când eram mic, aveam 5-6 ani, mi-au dat să beau niște țuică de Paște. M-am îmbătat și am vomitat. Mai beau doar pălinca aia la prânz, ca medicament.

Cred că aveam vreo 8-9 ani și adunam chiștoace de pe trotuar din fața casei la Bălcești. Mi-am făcut o țigară și eu și am fumat-o în casă. Vine mama și mă întreabă de unde e fumul.

Eu am aruncat țigara în sobă de frică, dar vara nu mergea, e închisă. Ea a deschis soba și vede țigara. A luat-o de acolo, m-a luat de păr și mi-a băgat-o pe gât aprinsă.

De atunci, pe oriunde mă duceam și alții fumau, eu eram singurul care nu făcea asta. Mi-a făcut bine mama. Dacă îi face un părinte asta acum copilului, îl decade din drepturi.

Era bună și bătaia asta câteodată. Era ruptă din rai. Fără frică și rușine nu poți să faci nimic în viață. Iar cu puțină educație poți să faci multe”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Nea Mitică, acuze-șoc după scandalul de la Dinamo – Poli Iași 1-0

Mitică Dragomir a găsit o explicație pentru . „Oracolul de la Bălcești” spune că sforile au fost trase pentru „câinii roșii”, care tremură la salvarea de la retrogradare.

“A greșit Hațegan, dar părerea mea este că Hațegan nu a greșit, ci a primit ordin. Nu am o probă în acest sens. Toată lumea vrea să salveze Dinamo. A dat cu nuca în perete rău de tot, și-a distrus cariera. L-am admirat extraordinar pe Hațegan și Colțescu.

Cum să nu dai roșu? Vrei să îl omori, dacă murea nici atunci nu îi dădeai cartonaș. Unde e corectitudinea? Nu l-aș suspenda numai pe el, i-aș rade pe toți care au fost în cabina VAR. Lui Hațegan i-aș da o lună, două, dar celor din cabina VAR le-aș da șase luni.

Două sau trei etape i-aș da și lui Homawoo, nu se intră așa, ce ești criminal. Să aibă grijă, să nu plece din spital. Lovitura la cap are urmări de neînchipuit, să stea în spital. Dacă a dat comunicatul ăsta Vassaras, bravo lui.

Hațegan nu avea cum să greșească, doar dacă avea comandă. Totul este calculat, nimic nu este la voia întâmplării în lumea asta”, a mai spus Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

