Dumitru Dragomir, discurs fără precedent despre magistrați și despre doctori: „Praful se va alege de țara asta”

Dumitru Dragomir a avut un discurs fără precedent despre magistrați și despre doctori, în contextul măsurilor fiscal-bugetare impuse de Guvernul lui Ilie Bolojan. Fostul președinte al LPF a declarat că este de acord cu pensiile speciale de peste 11.000 de lei și asta pentru că munca depusă de un judecător este, cu adevărat, una dificilă.

Dumitru Dragomir, mesaj de susținere pentru magistrați doctori

În cadrul emisiunii Profețiile lui DON Mitică de pe FANATIK.ro, Dumitru Dragomir a făcut o serie de declarații prin care și magistraților care vor fi afectați de măsurile de reducere a veniturilor decise de Executiv.

„Spune-le nebunilor să oprească loviturile date medicilor și judecătorilor. Dacă și pe ăștia îi lovește înseamnă că suntem o națiune blestemată. Mai avem câțiva medici de mare calibru, de senzație. I-a lovit. Fără judecători, praful de alege de țară. Procurorii, la o comandă politică te arestează. Dacă nu ai un judecător cu sânge în instalație, drept și cinstiți, care să-și riște cariera…

Ai văzut ce i-a făcut doamnei Savonea? Voi știți, un judecător, câte cărți scrie, prin motivările pe care le face un judecător? Am făcut un eu un calcul. Eu am avut o motivare de 27 de pagini. Gândește-te că face dastea, pe săptămână, trei-patru. Gândește-te câte face într-un an.

Ce-i mai responsabil pe lumea asta decât să faci o operație, și să vezi că moare ăla sub mâna ta, ca medic? Sau ca judecător, să îți dea 15 ani de pușcărie, știind că ești nevinovat, dar el e forțat, că altfel își pierde el libertatea. Și atunci lovești în doctori și în judecători? Nu se poate!”, a spus Mitică Dragomir în emisiunea lui Horia Ivanovici.

Efectele negative din sănătate și justiție

Dragomir a continuat, spunând că, dacă își mai dau demisia mulți magistrați, dosarele din țara noastră se vor judeca mai greu decât până acum. Mai mult, românii nu vor mai avea unde să se trateze și cui să ceară ajutorul în caz de urgență, căci medicii vor pleca din țară.

„N-ai unde să te mai tratezi. Este o lipsă de cadru medical în lume de cel puțin 40% din potențialul lumii. Și noi îi alungăm. Am auzit acum că a semnat 80 sau 90 de cereri. Dacă mai fac încă 80 sau 90…durează un proces în România 40 de ani”, a mai spus omul de afaceri la FANATIK.

Întrebat ce părere are despre afirmația șefei CSM, Elena Costache, care a afirmat că după peste 20 de ani de muncă, Mitică Dragomir a spus că este total de acord.

„Și eu spun la fel (n.r. că pensia de 11.000 de lei e mică). Așa este. Când îți vine de la procuror, fără nicio probă, în ce să-ți pui speranța? În judecător! Și te rogi la Dumnezeu să îți citează materialul. Eu am avut un proces cu 17.000 de file. Știi cât era acuzația mea? Trei fraze. Pentru că era ordin să mă bage la pușcărie. Judecătorii, în special, trebuie avută grijă de ei. Să nu fie corupți. Procurorii și avocații sunt corupți”, a mai adăugat fostul politician.