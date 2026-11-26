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Dumitru Dragomir a spus lucrurilor pe nume după ce Universitatea Craiova a suferit cea mai drastică înfrângere din acest sezon împotriva locului secund din campionatul Angliei, scor 0-4.

Dumitru Dragomir, concluzii după Brighton – Universitatea Craiova 4-0

„Ce să mai crezi în surprize?! Noi suntem la ani-lumină de fotbal. Dacă cea mai bună echipă a țării ia 4 în Conference League, divizia C a fotbalului european, înseamnă că suntem vai de mama noastră”.

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În condițiile în care Universitatea Craiova a dat scheletul echipei naționale a României în ultima campanie, Dumitru Dragomir atrage atenția: „Trebuie să găsim rapid o soluție, că ne facem de râs, așa cum se întâmplă și E un mare semn de alarmă și pentru Hagi rezultatul ăsta. Nu suntem pe marginea prăpastiei, ci jos de tot, pe fundul prăpastiei”.

Deși este profund dezamăgit, „Oracolul de la Bălcești” e de părere că „leii” pot merge mai departe în competiție: „Nu se mai poate, domn’e! Nimeni nu se sesizează, se cheltuie bani în draci pe nimic. E rușinos pentru fotbalul românesc să pierzi de maniera asta. Nici în Conference League nu facem față? Normal ar trebui, totuși, să se califice Craiova, pentru că au echipă bunicică pentru fotbalul românesc, nu la nivel de Europa”.

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Dumitru Dragomir știe câți jucători de la Universitatea Craiova pot evolua în Premier League

Dumitru Dragomir nu se ferește să recunoască: „Pentru Europa League, Champions League nu au deloc echipă. Brighton este, totuși, echipă de top, e altceva. Suntem vai de noi la capitolul viteză și forță. Singurul jucător de la Craiova care ar putea juca în Premier League e Nsimba. E jucător serios, de forță. Și Laurențiu Popescu poate juca în Anglia”.

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Chiar și în ciuda acestui rezultat usturător, Dragomir mizează în continuare pe „leii” lui Felipe Coelho: „În România sunt clar favoriți cei de la Craiova, pentru că nu mai avem fotbal, suntem zero barat. Nu aveam cum să obținem nimic de la meciul ăsta cu Brighton. Mi-e jenă, dar a contat și eliminarea lui Screciu. Acolo s-a rupt definitiv jocul”.