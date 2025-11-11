Sport

Dumitru Dragomir este un om norocos? Răspunsul fostului şef al Ligii după ce s-a câştigat marele premiu la Loto

Dumitru Dragomir a răspuns direct la întrebarea dacă este un om norocos. Ce a spus fostul șef al LPF despre faptul că s-a câștigat marele premiu de 10 milioane de euro la Loto 6/49.
Iulian Stoica
11.11.2025 | 11:30
Dumitru Dragomir este un om norocos? Răspuns direct al fostului șef LPF. Sursă foto: Colaj Fanatik
Premiul cel mare la Loto 6/49 a fost oferit, iar câștigătorul va primi nu mai puțin de 10 milioane de euro. Ce a spus Mitică Dragomir despre acest subiect și ce paralelă a făcut fostul șef de la LPF cu loteria din America.

Dumitru Dragomir, răspuns viral după ce s-a câştigat marele premiu la Loto

În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a mărturisit că nu a jucat niciodată la Loto, ci i-au plăcut alte jocuri de noroc. Întrebat despre faptul dacă se simte norocos, fostul șef de la LPF a transmis că Dumnezeu l-a pedepsit prin moartea fiului său, însă pe plan financiar a avut întotdeauna profit.

„(n.r. – S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, 10 milioane de euro) Eu nu am jucat, nu joc. (n.r. – Ești un om norocos?) Eram un om norocos dacă Dumnezeu nu mă pedepsea. M-a pedepsit, mi-a luat băiatul și mi-a dat un noroc, o minte ascuțită.

La bani am fost norocos, doar că acum sunt pensionar. Am fost norocos toată viața! La jocurile de noroc am câștigat, dar nu am jucat niciodată la Loto. Nu am jucat nici la pronosport, nu mi-a plăcut. În schimb, mi-a plăcut să joc poker sau altele, doar că de 10-12 ani nici pe alea nu le mai joc”, a spus Mitică Dragomir.

Premiul de 10 milioane de euro i se mare mic lui Dumitru Dragomir

Deși suma de 10 milioane de euro este o mică avere, lui Dumitru Dragomir acest premiu i se pare destul de mic. „Oracolul” din Bălcești și-a susținut afirmația printr-un exemplu clar din SUA.

Mai exact, Dumitru Dragomir a dezvăluit faptul că marele premiu din Statele Unite ale Americii a fost de 1,3 miliarde de dolari, iar câștigătorul sumei a mizat doar 50 de dolari.

„Mi se pare mic premiul de 10 milioane de euro, sunt puțini bani. Premiile sunt pe bune, chiar câștigă lumea. Știți care este câștigul în America? 1,3 miliarde de dolari! Atâta e acolo, 1,3 miliarde de dolari, ca să știți. Atât s-a câștigat, iar miza era de 50 de dolari”, a încheiat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir este un om norocos? Cum a răspuns fostul șef LPF

