Dumitru Dragomir este un om norocos? Răspunsul fostului şef al Ligii după ce s-a câştigat marele premiu la Loto

Premiul cel mare la Loto 6/49 a fost oferit, iar câștigătorul va primi nu mai puțin de 10 milioane de euro. Ce a spus Mitică Dragomir despre acest subiect și ce paralelă a făcut fostul șef de la LPF cu loteria din America.

Dumitru Dragomir, răspuns viral după ce s-a câştigat marele premiu la Loto

În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a mărturisit că nu a jucat niciodată la Loto, ci i-au plăcut alte jocuri de noroc. Întrebat despre faptul dacă se simte norocos, , însă pe plan financiar a avut întotdeauna profit.

„(n.r. – S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, 10 milioane de euro) Eu nu am jucat, nu joc. (n.r. – Ești un om norocos?) Eram un om norocos dacă Dumnezeu nu mă pedepsea. M-a pedepsit, mi-a luat băiatul și mi-a dat un noroc, o minte ascuțită.

La bani am fost norocos, doar că acum sunt pensionar. Am fost norocos toată viața! La jocurile de noroc am câștigat, dar nu am jucat niciodată la Loto. Nu am jucat nici la pronosport, nu mi-a plăcut. În schimb, mi-a plăcut să joc poker sau altele, doar că de 10-12 ani nici pe alea nu le mai joc”, a spus Mitică Dragomir.

Premiul de 10 milioane de euro i se mare mic lui Dumitru Dragomir

, lui Dumitru Dragomir acest premiu i se pare destul de mic. „Oracolul” din Bălcești și-a susținut afirmația printr-un exemplu clar din SUA.

Mai exact, Dumitru Dragomir a dezvăluit faptul că marele premiu din Statele Unite ale Americii a fost de 1,3 miliarde de dolari, iar câștigătorul sumei a mizat doar 50 de dolari.

„Mi se pare mic premiul de 10 milioane de euro, sunt puțini bani. Premiile sunt pe bune, chiar câștigă lumea. Știți care este câștigul în America? 1,3 miliarde de dolari! Atâta e acolo, 1,3 miliarde de dolari, ca să știți. Atât s-a câștigat, iar miza era de 50 de dolari”, a încheiat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

