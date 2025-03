Dumitru Dragomir exclude o favorită din lupta la titlu în SuperLiga: „Nu are echipă!”

Lupta la titlu în SuperLiga a fost analizată de Dumitru Dragomir după FCSB – Universitatea Craiova, scor 1-0, și CFR Cluj – Gloria Buzău, scor 6-0. „Oracolul de la Bălcești” spune că oltenii lui Mirel Rădoi nu au nicio șansă în fața „roș-albaștrilor”.

Dumitru Dragomir exclude Universitatea Craiova din lupta la titlu: „Nu are echipă”

a plecat de pe Arena Națională fără niciun punct din derby-ul cu FCSB, scor 1-0. Dumitru Dragomir a spus la Profețiile lui DON Mitică că oltenii nu se pot lupta la titlu cu „roș-albaștrii” în sezonul actual.

„(n.r. – Cine câștigă play-off-ull?) FCSB! Să zic și un sau, FCSB sau CFR Cluj. Au și oameni serioși în spate. Și U Cluj e tare, nu ai văzut ce bine au jucat la Constanța. Craiova nu a avut substanță aseară.

Ăla micul (n.r. – Alex Mitriță) e fotbalist foarte bun, dar la jocuri tari nu sparge barajul. Craiova nu e o echipă rea, e o echipă bună, dar nu e echipă de titlu anul acesta. De titlu e una singură: FCSB. Safira mi se pare bun, dar nu mă dă pe spate.

Dacă FCSB avea toată garnitura, eu zic că nici Lyon nu îi bătea. Au jucat cu jumătate de echipă, la fel și ieri cu Craiova”, a spus Mitică Dragomir.

Calculele lui Mirel Rădoi pentru titlu: „Cred că am fi campioni cu șase victorii”

La finalul derby-ului cu FCSB, pentru a deveni campioană. Tehnicianul oltenilor încă e optimist, chiar și după eșecul din Capitală.

„În cel mai slab an, campioana a reușit să câștige 19 puncte. Nu stau foarte bine cu matematica, mai ales că ați râs de mine cu bacalaureatul, dar am încercat să fac anumite calcule. Dacă am avea 6 victorii în primele 6 meciuri, cred că am fi campioni.

Din momentul ăsta, toate concentrarea este pentru meciul de sâmbătă, avem 6 finale. După aceea vedem. Dacă nu iese victorie sâmbătă, o lungim din nou cu 6 victorii”, a declarat Mirel Rădoi.