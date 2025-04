Dumitru Dragomir face lumină în cazul transferului ratat al lui Marius Lăcătuș la Dinamo. Dialog fabulos cu liderii comuniști Tudor Postelnicu și Lina Ciobanu

, însă puțină lume știe că a fost aproape de a ajunge la marea rivală Dinamo. Dumitru Dragomir a fost decisiv în această tranzacție.

Dumitru Dragomir face lumină în cazul transferului ratat al lui Marius Lăcătuș la Dinamo

În cadrul , Dumitru Dragomir a povestit că el l-a propus pe Marius Lăcătuș la Dinamo, însă mutarea a picat după un meci amical. Odată cu transferul fotbalistului la Steaua, fostul președinte de la F.C.M Brașov trebuia să beneficieze de un Aro, însă mașina a fost primită după ce Ion Radu a intervenit în fața Linei Ciobanu.

„Băi, nene, eu i l-am propus lui Dinamo direct lui Postelnicu. În Poiana Brașov, că m-a chemat și a stat de vorbă cu mine. M-a întrebat ‘Cum e Lăcătușul ăsta?’. I-am spus ‘Este un copil de viitor, va fi titularul echipei naționale, va fi cel mai bun jucător din România.’ Uite așa s-a uitat Postelnicu la mine. ‘Dragă! Și dacă nu e așa? Am auzit că este cam neserios.’

‘Tovarășe ministru, vă raportez că este și cuminte, și fotbalist nemaipomenit, dar să nu-l deranjezi în teren. Când iese din teren, e fată mare.’ ‘Dragă, vreau să-l văd eu, să facem un joc amical.’ Era toamnă la Brașov, știi că ninge mai devreme. Era zăpadă așa, cam de două degete, și eu n-am mai scos zăpada după teren.

Vine Dinamo cu garnitura cea mai bună și noi îl băgăm titular pe Lăcătuș, care avea 17 ani jumate. Începe ăsta să facă niște alunecări, topoare. Era nea Nae Nicușor antrenor la Dinamo, iar eu eram pe bancă. Nea Nae zice ‘Stai bă speriatule, stăi bă cretinule’. Era și generalul Diaconescu la meci, care era șeful lui Dinamo. A doua oară se repede într-o alunecare de vreo șase metri, îl rade pe unul. S-au ridicat toți de pe bancă și au spus ‘Ce e cu speriatul ăsta?’.

„Postelnicu mi-a spus că sunt ‘cel mai bun cunoscător de fotbalist din România’”

Lăcătuș nu știa că îl curtează Dinamo, pentru că nu i-am spus. Era un puști, un copil cuminte. Mă cheamă în tribună Postelnicu, care era cu primul secretar. ‘Măi tovarășe, Dragomir, dumneata nu te pricepi la fotbal. Ăsta este un huligan, nu este un fotbalist. Nu va ajunge fotbalist.’ Iar eu, cu obrăznicia mea, îi zic ‘Tovarășu ministru, va fi unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat România. Să nu uitați ce v-am spus.’

Ei nu l-au luat, dar l-a luat Steaua. Peste ani de zile, Lăcătuș vine la echipa națională, joacă trăsnet, eu ajung președinte la Victoria. Mă, când l-au văzut ăștia pe Lăcătuș, ce fotbalist, ce joacă la Steaua… Mă cheamă Postelnicu, care era cu Nuță, cu Marin Bărbulescu și cu unul Goran, care era inspectorul șef pe tot Bucureștiul. Mă cheamă și îmi spune ‘Vreau să spun că tu ești cel mai bun cunoscător de fotbalist din România.’

I-am spus ‘Tovarășe ministru, exagerați! M-aș pricepe eu, dar nu sunt cel mai bun.’ El a continuat ‘Dragă, fii atent aici. Toți mi-au spus că să nu-l luăm pe lăcătuș. L-am chemat pe Nicușor, pe Dănescu, însă toți mi-au spus că nu are ce căuta Lăcătuș la Dinamo! Tu mi-ai spus să-l iau, că va fi cel mai bun. Îți propun să fii comandant la Dinamo sau la Victoria, ai șapte zile să te hotărăști, de luni până luni. Să te hotărăști care din ele, nu că nu vii, care din ele vrei.’ Uite așa am ajuns eu la Victoria.

Am mai luat ceva după Lăcătuș. A venit Stănculescu, ăla care a fost cu moartea lui Ceaușescu. A venit Stănculescu. cu generalul Ilie Ceaușescu și cu vicepreședintele clubului de la Steaua, nea Ion Alexandrescu la Brașov. Mă cheamă primul secretar, eu eram îmbrăcat foarte bine. Mă cheamă în birou primul secretar și spune ‘Dragomire, trebuie să îl dăm pe Lăcătuș la Steaua. Ești de acord?’

„Ilie Ceaușescu m-a întrebat cum îmi permit să nu îl las pe Lăcătuș la Steaua”

‘Nu, tovarășe!’, iar atunci Ilie Ceaușescu zice ‘Cum îți permiți? De asta ți-am dat eu drumul să pleci de la Scornicești?’. Spun atunci ‘Păi stați, că n-am știut că dumneavoastră mi-ați dat drumul.’, iar el ‘Ba da, m-au întrebat și pe mine și am spus lăsați-l să plece, pentru că a stat destul la voi și v-a făcut treaba bună. Eu te-am ajutat și tu îmi spui mie acum că nu?’.

Spun eu ‘Tovarășe general, vă raportez că eu lucrez la Brașov. Sunt președinte la Brașov. Ce vreți? Eu trăiesc din rezultate. Fără rezultate, tovarășul prin-secretar Radu mă dă afară, că eu pe unde am fost am avut rezultate, de aia nu m-au dat afară. De asta m-a vrut toată țara. De 20 de ani mă vrea fiecare club pentru că am avut rezultate, nu că am fost frumos.’ Ăsta zice ‘Te rog să fii de acord să ni-l dai!’. Eu spun tovarășul prin-secretar, vă rog să nu-l dați’. La care ăsta spune ‘Ieși puțin afară, să stăm noi de vorbă aici’.

Domnul prim-secretar spune ‘Mitică, trebuie să îl dăm’. Îi spun ‘Tovarășe prim-secretar, în situația asta aveți demisia mea pe masă’. A întrebat ‘Păi de ce ai vrut să-l dai lui Dinamo?’ Am răspuns ‘Pentru că Dinamo îmi dădea 3 jucători! Că obiectivul meu era să am rezultate, dacă îmi dați 3 jucători, îl dăm! Și așa a ajuns Lăcătuș la Steaua.

Cei trei jucători au fost Iordache portarul, a mai fost cel care a jucat în echipa națională și a fost la sportul fundaș central și al treilea a fost unul Mărgărit, care a jucat și el 10 ani. Primii doi au fost de echipă națională. Pe lângă asta am cerut și o aprobare de un Aro din cota armatei. Când a auzit Radu s-a albit de rușine. Era fratele lui Ceaușescu acolo, dar am spus că nu îl dau fără să primesc un Aro.

L-am auzit atunci pe Stănculescu care zice ‘Îi dau eu din cota mea’. Eu cu nea Ion Alexandrescu facem deal-ul. Când am semnat totul a plecat Lăcătuș la Steaua. După ce pleacă Lăcătuș la Steaua, îmi dă hârtia asta de Aro și între timp îl mută pe Ion Radu primul-secretar la București, viceprim-ministru al guvernului României. Mi se pare că prima dată l-a făcut secretar al comitetului central cu probleme economice. Era un titan mă ăsta, Ioan Radu.

„Lina Ciobanu nu a vrut să îmi dea aprobarea pentru Aro! Ion Radu a intervenit”

Și mă duc eu cu aprobarea la Lina Ciobanu, ca să-mi iau Aro. M-am dus la Lina Ciobanu. Intru eu, sărut-mâna, și spune ‘Cine ești dumneata?’ ‘Păi uitați, sunt președintele clubului F.C.M. Brașov și am primit de la armată un Aro’, ‘Dar nu avem, dragă, nu pot să dau așa ceva.’, ‘Păi din cota tovarășului Stănculescu.’, ‘Nu, dragă, eu nu aprob așa ceva.’, ‘În primul rând, cât copii ai?’. Când m-a întrebat cât copii am, am spus că am 7, ‘Păi ce ai făcut cu mine? Ca să-ți dau aprobare?’, îi zic ‘Doamnă, eu sunt iubăreț’.

‘Ce ești dumneata ta, domnule?’, ‘Iubăreț’, ‘Atunci, iubește-ți copiii, că n-am eu mașini să-ți dau’. M-a dat afară! Ce să fac eu acum? Mă duc și eu la Comitetul Central. La poarta acolo spun ‘Sunt Dumitru Dragomir, m-a chemat tovarășul Ion Radu’. Ion Radu care a fost prim-secretar la Brașov, că eu sunt președintele clubului din Brașov. Dau cei de acolo telefon. Odată văd că îmi dă telefonul ăla în mână. ‘Ce-i mă nebunule cu tine aici?’. Eu spun ‘Tovarășe prim-secretar, am o mare problemă!’, iar el ‘Stai, cobor acum și mergem la masă’.

Peste zece minute așa, îl văd, alături de două persoane după el, și spune ‘Hai cu mine!’. Mâncau acolo, aveau protocol. M-a întrebat ‘Ce-i cu tine?’, iar eu ‘Tovarășe prim-secretar, Lina Ciobanu nu mi-a dat aprobare de mașina aia’, ‘Ce-a făcut mă?’, ‘Păi nu mi-a dat aprobare’. ‘Ia hai mă cu mine’.

Mă bag în mașină, mergem direct la ea, la minister. Când mă vede asta cu el spune ‘Să trăiți, domn secretar!’ I-a spus el ‘Stai jos! Repede fă actele’. Mi-a dat aprobarea și a plecat cu mine, nici nu i-a spus la revedere. Era secretar al Comitetului Central, îți dai seama cât a ținut la mine? Pentru că eu nu m-am făcut de râs cât am fost la Brașov. Am stat aproape opt ani la Brașov”, a încheiat Dumitru Dragomir.