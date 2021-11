Dumitru Dragomir confirmă exclusivitatea FANATIK: „Federația l-a ales pe Adrian Mutu ca selecționer!”

Dumitru Dragomir a declarat la PRO X că Adrian Mutu va fi noul selecționer al României, așa cum

, și au refuzat să preia echipa națională a României, într-unul dintre cele mai dificile momente pentru „tricolori”.

Dumitru Dragomir confirmă numele noului selecționer al României: „Adrian Mutu”

Fostul președinte al LPF e sigur că Adrian Mutu va fi cel ales de către Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, deși s-a discutat și despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să rămână în continuare pe banca României.

„Adrian Mutu. Rezervă, Edi Iordănescu. Dar Federația l-a ales deja pe Mutu”, a spus Dumitru Dragomir în direct. Mutu e lipsit de orice obligație, după ce a demisionat de la FC U Craiova 1948 de data de 4 octombrie

Fanatik anunța că Adrian Mutu este propunerea FRF pentru postul de selecționer al României

Joi, 25 noiembrie, târziu în noapte, că Adrian Mutu este alegerea FRF pentru a prelua echipa națională a României.

Din informațiile FANATIK, vineri, 26 noiembrie, la Casa Fotbalului, Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal condusă de Mihai Stoichiță va cere membrilor ei propuneri pentru noul selecționer, iar majoritatea voturilor vor merge către Adrian Mutu, care îi va lua astfel locul lui Mirel Rădoi.

După ce propunerea va fi votată, va ajunge pe masa președintelui FRF, Răzvan Burleanu care va lua ultima decizie: „Probabil în locul lui Rădoi va veni tot unul dintre antrenorii tineri. Mutu poate fi o variantă. Oricum Burleanu a jucat la loterie cu naționala până acum” – Giovanni Becali pentru FANATIK

Adrian Mutu, despre preluarea echipei naționale a României: „Îmi face plăcere să fiu pe această listă”

Adrian Mutu va călca astfel pe urmele lui Mirel Rădoi, după ce ambii și-au făcut ucenicia pe banca naționalei de tineret, iar acum poate face pasul cel mare în cariera de antrenor.

„Văd și eu și îmi face plăcere să fiu pe această listă, între atâția antrenori buni ai noștri. Deocamdată nu m-a întrebat nimeni și nici nu cred că o va face. În afara de ce citesc în ziare, eu sunt puțin informat, văd contactele pe care cei din Federație le au cu alți antrenori și în rest, în ceea ce mă privește pe mine, nimic.

Cred că a fost o mișcare bună a FRF, am aceeași părere, Hagi ar trebui să fie antrenorul echipei naționale în acest moment”, a declarat Adi Mutu la emisiunea la „Fotbal Club”, de la .

Cu toate acestea, Adrian Mutu a evitat subiectul, mai ales că Mirel Rădoi mai are contract cu FRF până pe data de 30 noiembrie: „Am văzut și eu că se discută despre mine. E ok, dar cum v-am mai spus, nu am luat nicio decizie. Analizez tot ce se întâmplă.

Nu știu, nu ştiu dacă e întrebarea pe care trebuie să mi-o adresați mie. Cred că ar trebui să i-o adresați altcuiva și nu știu, atât timp cât contractual naționala României mai are încă antrenor. Nu e frumos să vorbesc despre acest lucru”, a mai spus „Briliantul” pentru .