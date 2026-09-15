News

Dumitru Dragomir, ferm despre controversele din jurul Zilei Drapelului Național: „Nu au ce căuta aici dacă nu iubesc România!”

Mitică Dragomir a comentat controversele apărute în jurul proiectului de lege privind Ziua Drapelului Național și a explicat de ce consideră inițiativa una necesară.
Daniel Spătaru
15.09.2026 | 05:50
Dumitru Dragomir ferm despre controversele din jurul Zilei Drapelului National Nu au ce cauta aici daca nu iubesc Romania
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir consideră că este bună iniţiativa legislativă de celebrare a drapelului naţional Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Proiectul de lege legat de celebrarea Zilei Drapelului Naţional a suscitat polemici şi dezbateri în spaţiul public, iniţiativa AUR fiind contestată de o parte a spectrului politic şi opiniei publice. Subiectul a fost discutat şi în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir: „Dacă trăia Vadim acum, multe se schimbau”

Proiectul de lege, iniţiativa unui parlamentar AUR, a fost adoptat tacit de Senat în 2023 şi acum a ajuns pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, care este for decizional. Apropierea de momentul votului a stârnit dezbateri aprinse, între cei care au contestat public obligativitatea sărutării drapelului naţional numărându-se inclusiv vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.

ADVERTISEMENT

„Dacă ar fi Vadim acum, Dumnezeu să-l odihnească, multe se schimbau. Dar acum, vai de noi. Nu mai ţine nimeni cu ţara. Toţi au vrut să se pricopsească”, a spus Mitică Dragomir, care consideră că iniţiativa legislativă legată de celebrarea drapelului naţional este una bună.

„Nu se mai face şcoală, inteligenţa artificială ajută acum orice analfabet”

„Oracolul de la Bălceşti” consideră că lipsa de educaţie este în momentul de faţă una dintre cele mai grave probleme ale poporului român. „În decursul timpului multe neamuri au venit peste noi. Unii au plecat, alţii au rămas, noi suntem corciţi bine. Vezi ce femei frumoase avem, ce bărbaţi frumoşi avem! Noi avem o rasă frumoasă rău de tot!

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu...
Digi24.ro
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia

Numai că educaţia primită în ultimii ani este rea. Pentru că în perioada interbelică şi chiar în perioada comunistă s-a făcut şcoală. Acum nu se mai face. Acum a năvălit inteligenţa artificială, care ajută orice om, analfabet chiar”, a punctat el.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să...
Digisport.ro
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”

Totodată, Mitică Dragomir are şi un mesaj tranşant pentru toţi cei care contestă patriotismul: „Cine nu-şi iubeşte ţara, indiferent de ce naţionalitate este, n-are ce căuta aici! Că se trăieşte prost în ea e din cauza oamenilor – pentru că şi politicienii sunt tot oameni – asta e altceva”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, ferm despre controversele din jurul Zilei Drapelului Național: "Nu au ce căuta aici dacă nu iubesc România!"

Misterul prezenţei lui Nicuşor Dan la nunta lui Alexandru Nazare. Scenariul exploziv al...
Fanatik
Misterul prezenţei lui Nicuşor Dan la nunta lui Alexandru Nazare. Scenariul exploziv al lui Mitică Dragomir: „E doar o iluzie”
Studiu Vodafone: Trei din zece părinţi se tem că tehnologia le izolează copiii...
Fanatik
Studiu Vodafone: Trei din zece părinţi se tem că tehnologia le izolează copiii de realitate. Ce îi îngrijorează cel mai mult
Sorin Grindeanu, vinovatul principal în viziunea lui Mitică Dragomir: „Lași țara ăstora!?”
Fanatik
Sorin Grindeanu, vinovatul principal în viziunea lui Mitică Dragomir: „Lași țara ăstora!?”
Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu:...
iamsport.ro
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu: 'Era sculă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!