Dumitru Dragomir, ferm despre controversele din jurul Zilei Drapelului Național: „Nu au ce căuta aici dacă nu iubesc România!”

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Proiectul de lege legat de celebrarea Zilei Drapelului Naţional a suscitat polemici şi dezbateri în spaţiul public, iniţiativa AUR fiind contestată de o parte a spectrului politic şi opiniei publice. Subiectul a fost discutat şi în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir: „Dacă trăia Vadim acum, multe se schimbau”

Proiectul de lege, iniţiativa unui parlamentar AUR, a fost adoptat tacit de Senat în 2023 şi acum a ajuns pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, care este for decizional. Apropierea de momentul votului a stârnit dezbateri aprinse, între cei care au contestat public obligativitatea sărutării drapelului naţional numărându-se inclusiv vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.

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„Dacă ar fi Vadim acum, Dumnezeu să-l odihnească, multe se schimbau. Dar acum, vai de noi. Nu mai ţine nimeni cu ţara. Toţi au vrut să se pricopsească”, a spus că iniţiativa legislativă legată de celebrarea drapelului naţional este una bună.

„Nu se mai face şcoală, inteligenţa artificială ajută acum orice analfabet”

„Oracolul de la Bălceşti” consideră că lipsa de educaţie este în momentul de faţă una dintre cele mai grave probleme ale poporului român. „În decursul timpului multe neamuri au venit peste noi. Unii au plecat, alţii au rămas, noi suntem corciţi bine. Vezi ce femei frumoase avem, ce bărbaţi frumoşi avem! Noi avem o rasă frumoasă rău de tot!

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Numai că educaţia primită în ultimii ani este rea. Pentru că în perioada interbelică şi chiar în perioada comunistă s-a făcut şcoală. Acum nu se mai face. Acum a năvălit inteligenţa artificială, care ajută orice om, analfabet chiar”, a punctat el.

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Totodată, pentru toţi cei care contestă patriotismul: „Cine nu-şi iubeşte ţara, indiferent de ce naţionalitate este, n-are ce căuta aici! Că se trăieşte prost în ea e din cauza oamenilor – pentru că şi politicienii sunt tot oameni – asta e altceva”.

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