Dumitru Dragomir i-a evaluat pe managerii de valoare din fotbalul românesc: „Sunt doar doi în toată țara!”

Dumitru Dragomir (78 de ani) a făcut o evaluare a managerilor din fotbalul românesc. „Oracolul de la Bălcești” are doar două nume pe listă. Contextul, o întâlnire cu Dan Șucu, în care patronul Rapidului și-a spus oful.

Acționarul majoritar al Rapidului nu are un manager precum FCSB, echipă care a luat matematic campionatul și care are un avans de 17 puncte. Ce sfat a primit omul de afaceri din partea fostului președinte LPF.

„Poți să ai cel mai tare manager din lume, dacă nu ai jucători nu faci nimic. ‘Ia 2-3 de valoare, Dane, nu mai lua la duzină’. M-a invitat în Italia să văd Genoa cu el. ‘Sunt bătrân, dar într-una din zile când ai private o să merg cu tine la un meci acolo’.

Și atunci mi-am dat seama că Șucu începe să se priceapă la fotbal. Mi-a zis că o să încerce să ia 1-2 jucători. ‘I-am zis nu mai lua 5, ia 2 de valoare!’

M-am gândit imediat să fac eu o evaluare a managerilor din fotbalul românesc. Știi câți sunt? Meme Stoica și Dani Coman de la FC Argeș. Atât, în toată țara.

Eu nu m-am gândit la asta până nu mi-a deschis ochii Șucu. El a zis în felul următor. ‘FCSB are și manager bun, pe Meme Stoica’. Am zis ‘da, de acord, dar fără echipă bună?’

Și am zis stai să fac eu o evaluare a managerilor din prima ligă. Și i-am luat pe rând. Cârțu nu are o implicare în care să decidă. Gigi îl ascultă pe Meme. Iar ăsta la Pitești, ce spune aia se face”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui DON Mitică”.

„I-am zis ‘Nu mai lua jucători răsuflați de la FCSB’”

De când a devenit acționar în Giulești, Dan Șucu n-a reușit să câștige niciun trofeu cu Rapid.

„I-am zis ‘Nu mai lua jucători răsuflați de la FCSB. Ia titulari la echipele lor, cum l-a luat FCSB pe Cisotti’. Am simțit din discuția cu el că are nevoie de un manager ca Meme Stoica. Și să știi că are dreptate”, a adăugat fostul președinte LPF.