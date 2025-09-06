Dumitru Dragomir îi ia apărarea lui Rațiu, criticat dur de Marius Șumudică: „E unul din primii 3 fundași dreapta ai lumii”

România a pierdut la scor de neprezentare amicalul cu Canada de pe Arena Națională. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu a arătat rău defensiv și a fost dominată de nord-americani. Dumitru Dragomir a analizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, prestația „tricolorilor” și l-a lăudat pe Andrei Rațiu.
Nu de aceeași părere a fost și Marius Șumudică. Fostul antrenor al Rapidului l-a criticat vehement pe Andrei Rațiu, spunând că este cel mai indisciplinat jucător din națională.
Dumitru Dragomir a sărit în apărarea fundașului dreapta: „Da, pentru că, din cauza coechipierilor, nu știe ce să joace la echipa națională. Dar Rațiu este unul dintre primii trei fundași dreapta din lume.
Dacă îl pui să joace ce nu știe… Trebuie să faci echipa pe formatul a doi, trei jucători. Jucători de viteză, care știu cu mingea, care vin în superioritate numerică din spate. Sunt multe lucruri de explicat aici. La noi, la echipă, o lua mijlocașul… o greșea. O lua fundașul stânga sau dreapta… o greșea. Că nu avea unde să dea, nu ieșeau la pasă. Este o frică demențială, nu-și asumă nimeni, nu mai au personalitate”.
Cu puțin timp înaintea intervenției lui Mitică Dragomir la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a analizat prestația „tricolorilor” cu Canada. Iată ce spunea fostul antrenor din Giulești: „Rațiu, în partea dreaptă, face ce vrea, eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Pleacă mijlocaș, îl găsești prin zona centrală… lasă descoperită zona. Eu sunt convins că Mircea Lucescu vede aceste lucruri și i le spune.
În primul rând, ca fundaș trebuie să fii fundaș, să-ți rezolvi problemele defensive, după care poți să te transformi într-un jucător care aduce aport pe fază ofensivă, pentru că are calități, dar e indisciplinat tactic. Am scăpat ieftin, puteam să mai primim goluri”.