Dumitru Dragomir îl apără pe ministrul USR criticat că l-a numit patriot pe Ceauşescu. „Cum au unul mai deştept, îi dau în cap”

O polemică aprinsă s-a iscat în jurul ministrului apărării, Radu Miruţă, după ce acesta a adus argumente în favoarea afirmaţiei că Nicolae Ceauşescu a fost patriot. Declaraţia demnitarului a fost comentată de Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir, despre Radu Miruţă şi USR: „Cum au câte unul mai deştept, îi dau în cap”

Radu Miruţă a evitat să dea un răspuns tranşant la întrebarea dacă Nicolae Ceauşescu a fost sau nu patriot şi a invocat în răspunsul său atât argumente critice, cât şi elemente care îl leagă pe fostul preşedinte de ideea de patriotism.

„Trebuia să spună în felul următor: Domnule, a făcut foarte multe lucruri bune şi a făcut şi foarte multe lucruri proaste. Dar cred că cele bune au fost mai presus decât cele proaste”, a spus Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

„Dacă a fost pro-Ceauşescu înseamnă că am o părere foarte bună despre el!”, a fost verdictul lui Dragomir, despre Miruţă. În acelaşi timp, fostul politician şi om de fotbal critică faptul că ministrul este criticat pentru opiniile sale . „Cum au câte unul mai deştept, îi dau în cap. Aşa e şi la celelalte partide”, a mai afirmat acesta.

Dragomir: „Ţara a înflorit, poporul a suferit, ca să fie foarte clar!”

despre fostul dictator, pe care nu a ezitat să şi-o exprime în cadrul podcastului. „Ceauşescu a fost superpatriot. N-avea un ban în cont şi spuneau că are milioane. A, că trăia toată lumea prost, dar totuşi a lăsat ţara fără datorii. A greşit, că poporul a suferit, dar ţara a înflorit. Ţara a înflorit, poporul a suferit, ca să fie foarte clar!”, este părerea lui Dragomir despre perioada respectivă.

În paralel cu aceste discuţii, cum luni s-au împlinit 108 ani de la naşterea lui Nicolae Ceauşescu, ca de fiecare dată pe 26 ianuarie, zeci de persoane au mers la mormântul său din Cimitirul Ghencea.