Dumitru Dragomir îl apără pe ministrul USR criticat că l-a numit patriot pe Ceauşescu. „Cum au unul mai deştept, îi dau în cap”

O polemică aprinsă s-a iscat în jurul ministrului apărării, Radu Miruţă, după ce acesta a adus argumente în favoarea afirmaţiei că Nicolae Ceauşescu a fost patriot. Declaraţia demnitarului a fost comentată de Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.
Radu Miruţă a evitat să dea un răspuns tranşant la întrebarea dacă Nicolae Ceauşescu a fost sau nu patriot şi a invocat în răspunsul său atât argumente critice, cât şi elemente care îl leagă pe fostul preşedinte de ideea de patriotism.
„Trebuia să spună în felul următor: Domnule, a făcut foarte multe lucruri bune şi a făcut şi foarte multe lucruri proaste. Dar cred că cele bune au fost mai presus decât cele proaste”, a spus Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.
„Dacă a fost pro-Ceauşescu înseamnă că am o părere foarte bună despre el!”, a fost verdictul lui Dragomir, despre Miruţă. În acelaşi timp, fostul politician şi om de fotbal critică faptul că ministrul este criticat pentru opiniile sale chiar de către colegii din USR. „Cum au câte unul mai deştept, îi dau în cap. Aşa e şi la celelalte partide”, a mai afirmat acesta.
Mitică Dragomir are propria opinie despre fostul dictator, pe care nu a ezitat să şi-o exprime în cadrul podcastului. „Ceauşescu a fost superpatriot. N-avea un ban în cont şi spuneau că are milioane. A, că trăia toată lumea prost, dar totuşi a lăsat ţara fără datorii. A greşit, că poporul a suferit, dar ţara a înflorit. Ţara a înflorit, poporul a suferit, ca să fie foarte clar!”, este părerea lui Dragomir despre perioada respectivă.
În paralel cu aceste discuţii, cum luni s-au împlinit 108 ani de la naşterea lui Nicolae Ceauşescu, ca de fiecare dată pe 26 ianuarie, zeci de persoane au mers la mormântul său din Cimitirul Ghencea.