Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, l-a atacat pe Florin Talpan pentru că acesta din urmă a solicitat ca CSA Steaua să fie primită în Liga 1 în locul FCSB-ului.

Dragomir susține că Gigi Becali deține, din punct de vedere legal, adevărata Steaua și s-a amuzat atunci când a auzit că Florin Talpan vrea locul din Liga 1 pe care îl ocupă FCSB.

Fostul președinte al LPF susține că ar trebui ca FCSB să evolueze pe noua arenă din Ghencea și îi acuză pe cei care nu vor să le dea voie oamenilor lui Gigi Becali pe noul stadion.

Dumitru Dragomir îl atacă pe Florin Talpan: „Când am auzit că vrea în Liga 1, am râs”

Cererile lui Florin Talpan sunt luate în continuare în derâdere de către foștii oameni de fotbal din România. Este și cazul lui Dumitru Dragomir, cel care s-a declarat amuzat de intenția lui Talpan de a lua locul FCSB-ului în Liga 1 și de a înlocui clubul lui Gigi Becali cu CSA Steaua.

Dragomir consideră că Florin Talpan nu face decât să urmărească interesele angajatorilor săi și crede că juristul CSA este un profesionist desfăvârșit. Fostul șef al Ligii nu este de acord, însă, cu ideea că locul FCSB ar putea fi luat de o altă echipă.

„Domnul Talpan este un jurist care își face meseria, dar nu trebuie să fie cinsâstit sută la sută, ci să găsească chichițe și în afara legii pentru a-și apăra angajatorul, nu e de acuzat. Așa a câștigat. El trebuie să țInă cu cei care-l plătesc. Numai corupții țin cu adversarii.

Am auzit că vrea să-i bage pe ceilalți în prima liga, suntem de râsul Europei, cum să spui așa ceva. L-am admirat pe Talpan, e în vână, dar greșește. Știu sigur care e adevărul. Când am auzit că Talpan vrea Liga 1, râdeam. Nepotul meu joacă la Rapid și a avut meci cu Steaua, la categoria 2003-2004. Vai de capul meu ce este acolo. La juniori nu au nimic în spate și va fi greu fără baniTrebuie să cumperi jucători buni, iar ăia nu mai costă sub 2 milioane

Să joace și FCSB în Ghencea? Eu spun altfel, să joace și Steaua cealaltă acolo, de ce nu? FCSB, oricum, obligatoriu să joace acolo. Să faci stadion de 100 milioane și să se joace acolo Divizia C… Cine gândește așa ceva nu este sănătos la cap. Oricum, e stadion din bani publici, din banii noștri, rețineți, din plătirea taxelor. De către noi toți. De ce să nu joace amândoua și la Craiova?”, a spus Dragomir pentru Radio Sport 1.

Mitică Dragomir, de la „L-am ajutat să fure Steaua” la „Dacă nu era Gigi, se alegea praful”

În 2005, Dumitru Dragomir era invitat la emisiunea Dan Diaconescu Direct, de pe OTV, și mărturisea că l-a ajutat pe Gigi Becali să fure Steaua. 15 ani mai târziu, clubul lui Becali se numește FCSB, iar Steaua a revenit sub egida Clubului Sportiv al Armatei și vrea loc în Liga 1.

Dragomir și-a schimbat discursul și îl apără pe Gigi Becali, despre care susține că a salvat clubul roș-albastru și că deține adevărata continuatoare a echipei care câștiga în 1986 Cupa Campionilor Europeni.

„Steaua este echipa lui Becali, să fie foarte clar! Pentru că Păunescu i-a vândut-o lui Becali, clar a luat o de la Minister și i-a vândut-o lui Becali, e foate clară treaba asta. Din punct de vedere al legalității, vă spun că Steaua este a lui Gigi Becali.

Întrebați-l pe Ilie Dumitrescu unde a jucat? Pițurcă unde a antrenat? Ura față de Becali a stârnit totul, țara asta nu se face bine, cum reușește unul, toți se reped în el. Dacă nu era Gigi, praful se alegea de Steaua. Ceilalți, conform legii, nu au cum să promoveze, ori știm meserie, ori nu știm?

Vin proprietari? Poate că ăștia de la Dinamo. Dacă pleacă Becali de la Steaua, nu mai ia nimeni Steaua, cum nimeni nu a luat Dinamo. Toți vin să se pricopsească. Unde ai văzut miliardari să dea de la ei, în afară de Gigi ce alți fraieri mai găsim așa?”, a mai spus Dragomir.

De altfel, în 2016, fostul președinte al LPF a fost acuzat de fanii steliști, în frunte cu Jean Pavel, pentru declarațiile oferite în 2005 și chiar a fost amenințat cu o reclamație la Direcția Națională Anti-Corupție.