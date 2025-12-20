Dumitru Dragomir îl pune la zid pe Gino Iorgulescu pentru inițiativa de a micșora numărul de echipe în SuperLiga: “Ați luat-o razna?! Suntem experimentul altora!”

ADVERTISEMENT

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Dumitru Dragomir a avut un atac virulent la adresa conducerii LPF după ce Gino Iorgulescu s-a arătat încântat de reducerea numărului de echipe din primul eșalon.

Dumitru Dragomir, contestă varianta scăderii numărului de echipe din SuperLiga propusă de Gino Iorgulescu

Extrem de iritat de ideea celor de la Liga Profesionistă de Fotbal, Mitică Dragomir a explicat că cea mai bună variantă ar fi revenirea la un campionat cu 18 formații și eliminarea sistemului cu play-off și play-out.

”N-ați văzut ce încearcă Liga să facă acum? Să reducă la 12 echipe. Bă, sunteți bolnavi mintal? Numai dacă sunt bolnavi fac așa ceva. Au stricat-o cu play-off-ul, faci 10 puncte și ți le înjumătățește, îți dă 5.

Păi de ce nu fac englezii, nemții, italienii, spaniolii așa? Avem 27 de milioane de oameni, chiar dacă în țara noastră sunt numai 18-19, dar noi facem selecție și din ăia de afară care nu au plecat de bine cu copiii din țara asta.

(n.r. – Un campionat cu câte echipe ar fi bine pentru fotbalul românesc?) Cel mai puțin 16, dar să facă cu 18. Exact campionatul Italiei, Spaniei, Germaniei, Angliei. Cum fac ăștia așa să facem și noi. Noi în permanență suntem cobai, suntem experimentul altora. Și ca țară, și în sport, și în economie, și în probleme diplomatice”, a declarat Dragomir, la .

Mitică Dragomir, nemulțumit și de modificările de la Legea Sportului

Fostul președintele al LPF a răbufnit și la adresa celor care , considerând că este nevoie ca un astfel de proiect să fie aprobat de Parlament și gândit în mod special pentru sportul de masă.

”(n.r. – Nu vedeți cu ochi buni o micșorare a SuperLigii la 12 echipe). Cum să faci așa ceva? Sau modificarea Legii Sportului. Dacă faci modificare la Legea Sportului, trece-o prin Parlament, asigură în primul rând sportului de masă buget.

Altfel murim, nu o să mai auziți de niciun fotbalist bun. Comuniștii, cât erau ei de zgârciți, asigurau sportului masă niște condiții extraordinare. Acum nu avem nici ministru”, a spus Dumitru Dragomir, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce sistem propune Gino Iorgulescu pentru SuperLiga

În urmă cu o săptămână, Marius Mitran a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că pentru a mai degaja puțin programul competițional extrem de încărcat.

După această dezvăluire, președintele LPF, Gino Iorgulescu, a recunoscut că . Acesta își dorește un campionat cu 12 formații, dar în care să se păstreze sistemul cu play-off și play-out.

”Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1.

Dacă punem pe hârtie și suntem lucizi să facem și performanță, ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe. S-ar termina și play-off-ul și play-out-ul în același timp și se concentrează și valorile. Banii se împart la mai puține și sunt mai mulți. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a afirmat Iorgulescu.