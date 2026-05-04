Dumitru Dragomir îl vede pe Cristi Chivu peste toţi antrenorii români din istorie: “Ajunge în Anglia la primele patru echipe, Real Madrid sau Barcelona!”

Performanța uriașă a lui Cristi Chivu cu Inter l-a dat pe spate pe Dumitru Dragomir. ”Oracolul din Bălcești” spune că tânărul tehnician este deja peste toţi antrenorii români din istorie și va ajunge la echipe uriașe.
Adrian Baciu
04.05.2026 | 16:45
Cuvinte de laudă ale lui Dumitru Dragomir după ce Cristi Chivu a luat titlul în Serie A. Sursa foto: colaj Fanatik
Cristian Chivu, 45 de ani, a câștigat primul său titlu ca antrenor la seniori. Trofeul a venit cu echipa pentru care a jucat șase sezoane: Inter Milano. Duminică seara, echipa românului a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0, pe San Siro, în etapa a 35-a a primei ligi italiene de fotbal. Dumitru Dragomir laudă la maxim performanța lui Chivu, despre care spune că, prin performanța din Serie A, este peste toți antrenorii români din istorie.

Ce spune Dumitru Dragomir după ce Cristi Chivu a luat titlul în Serie A: ”Este peste toți antrenorii români din istorie”

Sărbătoare mare la Milano. Duminică, 3 mai 2026, Inter a obținut al 21-lea său titlu de campioană. Trofeul a venit la primul sezon cu Chivu pe bancă. Fostul mare fundaş român avea doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor, în sezonul trecut, cu Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare. Acum, acesta a intrat direct în istoria clubului milanez și a fotbalului românesc.

Niciun alt antrenor român din istorie nu mai reușise, până la Cristi Chivu, să câștige titlul într-un din primele 5 campionate din Europa: Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga sau Ligue 1. Date fiind cele reușite de tehnicianul de 45 de ani, Dumitru Dragomir a spus, în emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, faptul că Cristian Chivu este peste toți antrenorii români din istorie.

”A făcut cinste României. A auzit lumea de România, în primul rând. Din punct de vedere sportiv, convingerea mea este că, după (n.r. Ștefan) Kovacs, Lucescu și fiul (n.r. Răzvan), pe plan internațional, eu pot să spun că Chivu este chiar deasupra lor cu performanța. (n.r. Performanța lui Cristi Chivu este peste a tuturor?) Așa zic eu. Este peste a tuturor”, notează fostul șef al LPF.

Mitică e convins: “Chivu va ajunge în Anglia la primele patru echipe, Real Madrid sau Barcelona!”

Dragomir merge mai departe și spune că românul va scrie istorie și pe banca tehnică a altor echipe uriașe din Europa. ”Dacă Cristi Chivu ia și cupa, poate să se ducă pe 10 milioane de euro pe an la echipe mari din Europa: la Liverpool, la Manchester United sau la o echipă de calibru acesta. Nu acum, peste câțiva ani. Dacă stă la anul, la Inter, și ia din nou campionatul. Va pleca direct în Anglia, la primele 4 echipe, sau la Barcelona, Real Madrid. Iar în Anglia, se ia salariu anual de la 6 milioane de lire sterline în sus, dacă antrenezi la primele clasate”, spune Mitică.

Fostul șef al LPF remarcă și modul în care s-a comportat Chivu la Inter. Remarcă faptul că a știut să-i atragă de partea lui pe toți jucătorii: ”Ca să poți să atragi simpatia tuturor în jurul tău, și a rezervelor (…) Chivu a devenit prieten cu toți. Era de gât cu toți, cu titularii, cu rezervele. Dar când e vorba de seriozitate, ai văzut cum îi aliniază? Are o mentalitate occidentală. A plecat de la 19 ani din țară. E român, dar are alte gândiri”, mai spune Dragomir.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
