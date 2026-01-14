Dumitru Dragomir, intervenţie explozivă după noile atacuri la adresa justiţiei: „Să-i fie ruşine!”

ADVERTISEMENT

Scandalurile din justiţie cu care s-a încheiat 2025 acaparează şi începutul noului an, de această dată avându-l în centru chiar pe ministrul Radu Marinescu. Situaţia acestuia şi cauzele care au dus la acuzaţiile la adresa lui au fost analizate de Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

„Dacă nu subjugă judecătorii, n-au cum să-l sperie pe Grindeanu”

Dumitru Dragomir este de părere că atacurile împotriva ministrului Radu Marinescu fac parte din seria de atacuri concertate împotriva justiţiei. „Ei trebuie să subjuge judecătorii. Dacă nu subjugă judecătorii, n-au cum să-l sperie pe Grindeanu. Întreaga conducere a PSD-ului a fost traumatizată de la arestarea lui Năstase, au fost hăituţi. Gândeşte-te la ce-au păţit Ponta, Dragnea, Olguţa, fără să fi avut vreo vină”, a spus Dragomir.

ADVERTISEMENT

Acuzaţiile împotriva lui Radu Marinescu au fost făcute de ziarista Emilia Şercan, care a publicat o investigaţie în care susţine că actualul ministru al justiţiei a plagiat mai mult de jumătate din teza sa de doctorat, susţinută în 2009. , afirmând că a acţionat la comandă. „Nu prea e o doamnă, prea mult rău a făcut. Nu i-o fi ruşine? Vede toată lumea că e pe faţă atacul. Stă la cotitură şi cum îi deranjează cineva pe ‘rezişti’ sau are vreo influenţă sistemul să cureţe pe cineva, gata!”, a mai afirmat Dragomir.

Dragomir: „Părerea mea e că a fost ordin european ca PSD să vină în jur de 15%”

Totodată, el a expus în direct, la „Profeţiile lui Mitică”, motivele care au dus la atacurile împotriva ministrului justiţei. „Radu Marinescu a lăsat judecătorii în pace. Ceea ce nu înţelegem este că ministrul nu e să forţeze judecătorii să-ţi dea ţie, mie sau lui X o pedeapsă!

ADVERTISEMENT

E om de justiţie, m-am interesat în Craiova, e de o corectitudine ieşită din comun”, a spus Dumitru Dragomir despre ministrul social-democrat. Fostul politician şi om de fotbal consideră că Radu Marinescu nu va fi demis în urma acuzaţiilor aduse de Emilia Şercan

ADVERTISEMENT

În continuare, „Oracolul de la Bălceşti” a comentat apropiatele pe care trebuie să le facă şeful statului. „Nicuşor Dan joacă cel mai bine şi cel mai dur, chiar dacă nu a luat măsuri de băgat în puşcărie, pentru că nu e cazul. În momentul în care îşi pune omul lui la DNA, la SRI…”, spune Mitică Dragomir, care este de părere că dacă PSD nu reuşeşte să obţină conducerea uneia dintre aceste două instituţii „coboară sub 15%” în intenţiile de vot. „Părerea mea este că a fost ordin european. Adică ei să vină în jur de 15%. Ajunseseră la 28%”, consideră Dragomir.