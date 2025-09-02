News

Dumitru Dragomir, intervenție în forță în scandalul anti-imigranți din România: „Frustrați care nu reușesc în viață!”

Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui DON Mitică" despre scandalul anti-imigranţi din România. Ce a spus Mitică Dragomir despre acest fenomen care a luat amploare.
Daniel Spătaru
02.09.2025 | 20:16
Dumitru Dragomir interventie in forta in scandalul antiimigranti din Romania Frustrati care nu reusesc in viata
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a comentat violenţele rasiale care au avut loc în România în ultima săptămână Foto: colaj Fanatik

Postarea rasistă a deputatului AUR Dan Tănasă a avut efectul bulgărelui de zăpadă, iar în spaţiul public au fost semnalate manifestări de violenţă ale unor cetăţeni români la adresa muncitorilor străini veniţi să lucreze în România.

ADVERTISEMENT

„Am peste 50 de muncitori străini”

Cazul din Bucureşti, unde un livrator din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în faţă de tânăr de 20 de ani a fost urmată de un alt caz, cu urmări mai grave la Cluj-Napoca, unde un nepalez a fost bătut până a fost băgat în spital de un adolescent de 18 ani.

Ultimele acte de violenţă rasială din societatea românească au fost subiect de discuţie şi la „Profeţiile lui DON Mitică”, emisiune marca FANATIK. „Eu am peste 50 angajaţi de-ăştia (n.r. – aduşi din străinătate). La mine sunt de o seriozitate şi o hărnicie de n-am ce să le reproşez. Fiu-meu i-a adus acum doi ani, lucrează deja de doi ani la mine. Femeile sunt curate şi harnice şi bărbaţii la fel”, a povestit Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

Întrebat de realizatorul Cristi Coste care ar fi cauza acestor acte de violenţă, fostul politician şi om de fotbal a răspuns: „Sunt frustraţii care nu reuşesc în viaţă. Ăştia fac valuri. Încearcă o dată de două ori, nu le-a reuşit şi fac de-astea”.

„Îţi iei 300 de găini şi mergi în fiecare dimineaţă cu 200 de oră la piaţă”

Dumitru Dragomir este convins că oricine e dispus să muncească reuşeşte în viaţă. „Nu există să nu reuşeşti. Ai un petic de pământ, dacă-l munceşti cum trebuie, trăieşti boiereşte. Iei două hectare de pământ, cu 20.000 de dolari. Iei banii de la bancă şi îi dai înapoi în 20-30 de ani. Pui numai ceaiuri. Sau iei 300 de găini şi în fiecare dimineaţă te duci cu ouă în piaţă. Ouă prospete, te duci cu 200 de ouă”, au fost două exemple date de Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară,...
Digi24.ro
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!”

În continuare, Dragomir a dat şi un exemplu de la piaţa unde îşi face cumpărăturile. „Eu iau castraveţi, roşii, ceapă, de la nişte doamne de la Piaţa Domenii. Am întrebat-o pe una cât are ferma de mare şi mi-a răspuns că nu au fermă, că are două solarii, unul de 500 şi altul de 700 metri pătraţi. Mi-a mai zis: ‘Mie îmi ajunge. Am 25 de găini, un porc, am legumele mele toate. Muncesc eu cu bărbatu-meu. Eu am 68 de ani, el are 80’. Am întrebat-o: ‘Şi sunteţi fericiţi?’, ‘Foarte fericiţi’, mi-a răspuns ea. ‘Păi de ce sunteţi fericiţi, că nu aveţi bogăţii’. ‘Pentru că suntem sănătoşi şi noi şi toată familia’, mi-a răspuns ea”, a mai povestit Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu...
Digisport.ro
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB

Dumitru Dragomir, intervenție în forță în scandalul anti-imigranți din România: „Frustrați care nu reușesc în viață!”

Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu...
Fanatik
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret
Cât au ajuns să coste rechizitele pentru anul școlar 2025 – 2026. Ce...
Fanatik
Cât au ajuns să coste rechizitele pentru anul școlar 2025 – 2026. Ce sume trebuie să pregătească părinții
Primarul Craiovei i-a dat replica lui Ilie Bolojan: „A căzut şi mitul că...
Fanatik
Primarul Craiovei i-a dat replica lui Ilie Bolojan: „A căzut şi mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
ULUITOR! Relația secretă dintre finanțatorul fostei echipe a lui Săpunaru și soția jucătorului:...
iamsport.ro
ULUITOR! Relația secretă dintre finanțatorul fostei echipe a lui Săpunaru și soția jucătorului: 'O tipă faină! O chemam și...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!