Dumitru Dragomir la 80 de ani! Ce post TV îi pregătește o mare surpriză de ziua sa. Exclusiv

Dumitru Dragomir a dezvăluit la "Profeţiile lui Mitică" ce mare surpriză îi pregăteşte un post de televizune din România la împlinirea vârstei de 80 de ani.
Daniel Spătaru
21.03.2026 | 15:30
EXCLUSIV FANATIK
Un post de televiziune vrea să facă o emisiune specială cu Dumitru Dragomir la aniversarea vârstei de 80 de ani Foto: colaj Fanatik
Dumitru Dragomir împlineşte în această primăvară vârsta de 80 de ani, iar un post de televiziune intenţionează să facă o emisiune specială cu el, cu această ocazie. În direct la „Profeţiile lui Mitică” Oracolul de la Bălceşti a dezvăluit cine s-a gândit să marcheze acest moment deosebit.

„Faptul că mi-au propus chestia asta mă onorează şi le mulţumesc”

Dumitru Dragomir a fost deopotrivă om de fotbal şi politician. A fost deputat în Parlamentul României între 2000 şi 2008, candidat la funcţia de primar general al Capitalei, dar a fost cel mai longeviv preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, pe care a condus-o timp de 17 ani, între 1996 şi 2013. „Mai am câteva zile şi fac 80 de ani. În luna mai fac 80 de ani, măi fraţilor!”, a exclamat Dragomir, în debutul emisiunii „Profeţiile lui Mitică”.

Chiar dacă nu are personal în plan să sărbătorească momentul printr-o petrecere deosebită, cu lăutari, cineva s-a gândit totuşi la momentul aniversar şi i-a făcut o propunere. „Mi-a oferit România TV să facă o zi festivă cu mine atunci, dar nu ştiu dacă sunt în ţară. Face o emisiune specială cu mine, pentru ziua mea de naştere. Sunt totuşi o personalitate destul de importantă din ultimii 60 de ani ai acestei ţări”, a mărturisit Mitică Dragomir. „Faptul că mi-au propus chestia asta mă onorează şi le mulţumesc. Nu ştiu dacă mă voi duce, dar le mulţumesc foarte mult”, a adăugat el.

Dumitru Dragomir: „Eu m-am născut să fac bine la oameni”

În pragul a opt decenii de viaţă, Mitică Dragomir a reflectat la trecutul său şi totuşi nu înţelege care a fost rostul şi sensul defăimărilor şi răutăţilor cărorra le-a căzut victimă de-a lungul anilor. „Mi-am dat seama că toate jignirile astea care mi s-au adus în decursul anilor, procesele care mi s-au pus în cârcă, ce s-a încercat şi ce se încearcă, să-mi facă atâta rău, dom’le pentru ce? Că n-am făcut niciun rău nimănui, în viaţa mea. Am făcut numai bine, toată viaţa. Eu am fost născut să fac bine la oameni.

Niciun proces dintre cele care mi s-au intentat nu a fost corect. Pentru ce m-au trimis pe mine în judecată? Pentru ce au încercat să mă bage la puşcărie? Pentru ce au încercat în decursul vieţii să-mi facă rău? Nu găseşti să-mi aduci pe cineva căruia i-am făcut un rău în viaţa mea… Aa, că m-am mai înjurat cu unul, că i-au zis altuia ceva, astea nu se pun”, a mai spus Dragomir.

Legat de acest ultim aspect, el a reamintit un episod savuros cu Gigi Becali, în care el şi patronul FCSB şi-au aruncat cuvinte grele. „Gigi a spus la televizor: m-am certat cu Mitică Dragomir, dar fără jigniri. El m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanţă, dar nu ne-am insultat”, a povestit Mitică Dragomir.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
