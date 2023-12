Dumitru Dragomir le-a găsit echipă celor 4 jucători dați afară de FCSB: „Imediat după emisiune îi sun”

Este vorba despre atacantul Andrea Compagno, mijlocașul Dorin Rotariu și fundașii Valentin Crețu și mijlocașul Cristian Ganea. Cu toate acestea, Mitică Dragomir are planuri mari pentru acești fotbaliști și promite să le dea o mână de ajutor. Concret, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, fostul șef al LPF a anunțat că va ”rezolva” transferul fotbaliștilor la FC Voluntari.

Dumitru Dragomir le-a găsit echipă celor 4 jucători dați afară de FCSB

Mitică Dragomir e convins că la anul dacă fac aceste patru transferuri. ”Gigi în emisiune la mine a dat afară în direct 4 jucători. A anunțat că pot să-și facă bagajele Compagno, Dorin Rotariu, Crețu și Ganea”, a anunțat Horia Ivanovici, într-un dialog cu Dumitru Dragomir.

”O să vorbesc cu ăștia de la Voluntari, cu Dan președintele, să le facă o propunere să-i aducă pe toți patru. Fac pariu pe cât vrei că la anul Voluntariul se bat la titlu”, a replicat Dragomir, spre amuzamentul lui Horia Ivanovici: ”Bagi și matale în ele, se bat la titlu”. Cu toate acestea, Dumitru Dragomir se ține tare pe poziții și e convins că are dreptate când face această nouă profeție.

”Trag la titlu la anu, la Voluntari. Îl sun pe Dan Leasă sau pe Nețoiu, că ei îs ăia care dictează, să vorbească cu primarul, să-i ia el imediat de la Steaua”, a transmis Oracolul FANATIK, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Așadar, dacă Dumitru Dragomir e convins că acești patru fotbaliști ar fi transferuri de titlu, nu de aceeași părere e Gigi Becali.

, vreau să țină de minge la el măcar 15 secunde, 10 secunde. Să nu dea mingea la adversar, nu vreau goluri, măcar când vine mingea la el să nu o dea la adversar. Toată ziua te arunci banga banga, cum să te arunci pe jos toată ziua, mai mare rușinea.

Nu-i problemă, mai sunt trei meciuri și nu să-l mai vedeți. Aduc atacant! Dacă aduc atacant, ce mai vrei? Când zic ceva, nu fac? Nu știu cine e”, a răbufnit Becali, în momentul în care a anunțat că nu mai are nicio intenție să-l țină la echipă pe Andrea Compagno. Aceeași soartă o va avea și Dorin Rotariu, alături de Vali Crețu și Cristi Ganea.

”Rotariu mi-am spus, Domnule, am dat lovitura. La antrenamente, din toate pozițiile. Când ajunge pe teren îi e frig, gata și cu el! Să-și găsească echipă și gata! Din iarnă, sau și acum dacă vrea, să fie sănătos, mai bine! Subiect închis. Închis și Compagno”, a dat verdictul final Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

Mitică Dragomir le-a găsit echipă exilaților de la FCSB