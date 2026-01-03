Dumitru Dragomir, martor la cea mai tare partidă de table din istorie! Câte milioane de euro i-ar fi luat verii Gigi și Giovanni Becali regretatului afacerist Nae Nicolae

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a povestit în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică” ce i s-a întâmplat după ce a câștigat o partidă de table împotriva regretatului om de afaceri Nae Nicolae. Mitică Dragomir a fost martor la cea mai mare partidă de table din câte s-au auzit, între verii Giovanni și Gigi Becali și Nae Nicolae.

Mitică Dragomir, povestiri fascinante de la table cu Nae Nicolae: „500 de euro se joacă la juniori”

Dumitru Dragomir a dezvăluit o poveste fabuloasă cu regretarul afacerist Nae Nicolae, în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal i-a luat banii la table, însă

Mitică Dragomir a mărturisit că a asistat la și Nae Nicolae care a durat câteva ore, în urma căreia Gigi și Giovanni ar fi câștigat terenuri în valoare de câteva milioane de euro:

„Era o iarnă când primar era Băsescu. Nae Nicolae era la Dubai. Ne-am întâlnit acolo. El era cu Adrian Minune, cu nevestele, iar eu eram cu nevastă-mea și cu niște prieteni și aștia au venit la mine să jucăm o tablă. Nae Nicolae a venit la mine și mi-a zis: ‘Nea Mitică, n-ai curaj să joci cu mine’.

Jucam pe mai mult de 500 de euro linia. 500 de euro se joacă la juniori. Am jucat, am câștigat eu niște bani, iar la jocurile de noroc e o cutumă: dacă-s zece inși și joacă doi, ăla care câștigă plătește masa tuturor”.

Dumitru Dragomir: „Nae Nicolae comanda numai butelii de Dom Perignon”

„Am câștigat și seara m-a invitat la un restaurant, pe o peninsulă, la Jumeirah Beach. Îmi iau nevasta, mă duc acolo la ei și începe Nae Nicolae să comande numai butelii de Dom Perignon, toate felurile de mâncare pe care nu le văzusem în viața mea.

Eu mă gândeam: ‘Băi, am câștigat, am câștigat, dar ce-i pe masa asta…’. Tot îi făceam semne nevesti-mii să plecăm. După încă un rând, am chemat chelnerița și i-am zis că vreau să plătesc la care el îmi zice: ‘Ce ai, nea Mitică? Te-am invitat la masă și tu vrei să plătești? Ne jignești! Vezi-ți de treaba ta și stai aici la masă’. Când am auzit, i-am zis nevestei mele: ‘Hai să stăm până dimineață acum’. Peste 30.000 de dolari era consumația la masă”, a povestit Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir, martor la partida de table cu cea mai mare miză din câte s-a auzit

Întrebat despre celebra partidă de table dintre Gigi Becali și Nae Nicolae, Nea’ Mitică a recunoscut că a fost martor, însă nu vrea să divulge ceea ce s-a întâmplat atunci fără acordul lui Gigi și al lui Giovanni Becali:

„Eu nu vreau să povestesc. Am fost martor. Dacă-mi dau voie Gigi și Giovanni, da, dacă nu, nu vreau să povestesc. E cea mai mare partidă de table de care am auzit pe parcursul vieții mele. Gigi și Giovanni cu Nae, nu a fost vorba de 10 milioane, nu vreau să pomenesc sume. Dar e cea mai mare partidă de care am auzit în viața mea. Gigi și Giovanni au câștigat, dar pe Nae îl durea la bască”, a spus Dumitru Dragomir în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”.

Nae Nicolae a decedat în 2013, în urma unui accident rutier. Fostul om de afaceri nu a respectat semnalele de la o trecere de cale ferată și a fost lovit în plin de un tren care circula cu 110 km/h.