Dumitru Dragomir, mesaj public pentru Alex Dobre! Verdict categoric în scandalul cu suporterii Rapidului: ”Interzis pe stadion”

Alex Dobre a avut un scandal cu suporterii Rapidului după înfrângerea din meciul cu FC Hermannstadt din etapa a 10-a, iar Dumitru Dragomir a sărit în apărarea căpitanului ”alb-vișiniilor”.

Dumitru Dragomir s-a implicat în scandalul dintre suporterii Rapidului și Alex Dobre

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul , ce părere are despre , fostul președinte al LPF a spus clar că fanii care l-au înjurat pe Dobre ar trebui interziși pe stadioane.

”Suporterii Rapidului s-au legat de cel mai bun jucător. O tâmpenie. Ar trebuie să nu-l mai lase niciodată în stadion pe ăla care l-a înjurat pe Dobre. Nu altceva, interzis pe stadion. Dacă era Bocciu nu se întâmpla așa ceva. Îi toca pe ăia care l-au înjurat.

(n.r. – Unii spun că a greșit Dobre, că nu trebuia să se ia în gură cu ei) Vedeți-vă, domne, de treabă. Păi personalitatea unui om care este? Mai și răspunzi. E cel mai bun jucător, e și cuminte, și profesionist, își vede de treabă”, a declarat el.

Mesaj pentru căpitanul Rapidului

Dumitru Dragomir i-a dat un sfat lui Alex Dobre după ce s-a certat cu suporterii Rapidului și a amintit de scandalul pe care el l-a avut cu Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1, în urmă cu aproape doi ani.

”La meci vin fel de fel de caractere, unii needucați, alții profesori universitari. Acolo vezi adevărata societate în care trăiești. I-aș spune lui Dobre, care e un fotbalist bun, că nu poți fi o personalitate de răsunet dacă nu reziști la tăvăleală. Nici om politic nu poți să fii mare.

Trebuie să te pregătești pentru așa ceva, pentru că sunt oameni de familii bune, crescute în puf și când ajungi aici și îți trage unul un perdaf din ăsta… El a răspuns decent, nu l-a luat la înjurături.

E ca și cum i-aș răspunde eu unui domn care m-a alergat pe stradă fără să mă cunoască. Poate că ei au nevoie de notorietatea mea, să le răspund. Cum a făcut Clotilde (n.r. – Clotilde Armand) când a venit și mi-a dat gardul jos de la hotel.

Ea era în alegeri și avea nevoie de un scandal. Cu cine? Cu o personalitate. Eu dacă îi dădeam satisfacție, bineînțeles ea putea câștiga. Și acești oameni care înjură, spun prostii, poate ăsta este felul lor de a supraviețui”, a afirmat Dragomir, la ”Profețiile lui DON Mitică”.