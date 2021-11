Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat că nu va putea colabora niciodată cu Gigi Becali. “Mitică” a spus că împreună ar fi putut avea rezultate foarte bune, însă o colaborare este imposibilă.

Spune că îl cunoaşte foarte bine pe Gigi Becali şi este sigur că nu s-ar pune de acord în mai multe aspecte, chiar dacă a colaborat de-a lungul timpului cu oameni precum patronul FCSB.

Dumitru Dragomir nu ar putea colabora cu Gigi Becali: “M-aş împuşca!”

Dumitru Dragomir nu ezită să se laude şi când a fost întrebat de funcţiile pe care le-a ocupat de-a lungul timpului a început o enumerare lungă, de la funcţia de antrenor la cea de preşedinte al Ligii Profesioniste:

„Dacă îmi dă Pipera lui și toate oile… să fiu eu angajatul lui Becali? M-aș împușca înainte să intru la el. Dacă m-aș fi dus la Becali, zece ani la rând luam campionatul, cât trăiam.

“Mitică” şi funcţiile ocupate: “Eu am fost antrenor, am făcut și școala de arbitri. Am jucat și fotbal”

Îl puneam antrenor pe Pițurcă! Eu am fost antrenor, am făcut și școala de arbitri. Am jucat și fotbal, am fost organizator de competiții, vicepreședinte de club, președinte de club, vicepreședinte de Ligă, președinte de Ligă.

Am fost cu Victoria în cupele europene, am făcut construcția Ligii, am ajutat la construcția Arenei Naționale, la Buftea, la Mogoșoaia. Am făcut în Parlament singur o lege organică.

Nu m-aș certa cu el. Eu am avut foarte mulți șefi ca Gigi Becali. El spune și lucruri bune. Lucrurile rele le-aș da deoparte”, a declarat Dumitru Dragomir pentru .

Gigi Becali, declaraţie celebră după un conflict cu Dragomir: “El m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanţă, dar nu ne-am insultat”

De altfel, Gigi Becali a lansat în urmă cu câţiva ani o perlă celebră care circulă şi în ziua de azi referitoare la relaţia tumultoasă dintre el şi Dumitru Dragomir:

“M-am certat cu Mitică Dragomir, dar fără jigniri. El m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanţă, dar nu ne-am insultat.

În schimb, Marian Iancu e obraznic şi umblă cu tot felul de jargoane care nu e bine să le dai la presă.”, a spus Gigi Becali.

Dumitru Dragomir a fost în funcţia de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal până în toamna anului 2013 când a pierdut alegerile în favoarea lui Gino Iorgulescu.