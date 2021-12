Dumitru Dragomir a dezvăluit suma uriașă pe care o primește de la Stat: „Sunt un pensionar bogat”

Luat la bani mărunți, Dumitru Dragomir a recunoscut, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, că primește de la statul român o pensie uriașă, de 120.000 de lei. Potrivit spuselor sale, „nu se atinge”, însă, de acești bani, fiindcă în conturi îi intră periodic sume importante de bani grație afacerilor din domeniul construcțiilor.

„Petrec ore bune pe șantier. De la 07:00 dimineața stau afară, în frig. Să știți că nu mă consider un om bogat, ci un pensionar bogat”, a punctat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Pe de altă parte, viața l-a pus la grea încercare odată cu moartea fiului său, Manuel.

Acesta s-a stins fulgerător, în somn, pe când avea doar 18 ani, lăsând în sufletul tatălui . De altfel, durerea a fost atât de mare încât „Corleone” – așa cum este cunoscut în lumea fotbalului – s-a gândit inclusiv să-și pună capăt zilelor.

Dumitru Dragomir, mai sincer ca oricând. Ce pensie primește de la statul român

„Eu mereu am spus adevărul, pentru că nu știu să mint. Așa că nu am de ce să mă feresc nici acum. Am o pensie de aproximativ 120 de milioane de lei (n.r. – 120.000 RON) și mai aveam o pensie de 7.200 de lei, pensia specială din Parlament, dar pe care mi-au tăiat-o acum jumătate de an.

Era bine să fii avut în continuare acești bani, dar asta este. Oricum, nici de acești bani – v-am spus, cam 120 de milioane – nu mă ating. Petrec ore bune pe șantier. De la 07:00 dimineața stau afară, în frig.

Eu am trăit bine și în regimul comunist, dar și după aceea pentru că mereu am știut să-mi fac treaba cât mai bine și am fost apreciat. Să știți că nu mă consider un om bogat, ci un pensionar bogat”, a declarat Dumitru Dragomir.

Moartea fiului l-a făcut să se gândească la sinucidere: „Am avut și această nebunie în cap”

În aceeași emisiune, fostul președinte al LPF a făcut, printre altele, referire la , le-a răspuns celor care îl acuzau că a fost șeful colaboratorilor securității și a vorbit deschis despre cel mai dureros moment: dispariția fiului său, în 1987. Deși gândurile negre nu îi dădeau pace, a reușit să treacă peste această cumpănă, datorită familiei.

„Nu am făcut niciunul eu (n.r. despre blaturi). Dacă cineva spune că am făcut eu ceva, eu fac ce vreți. Când eram președinte la Victoria mă chema Postelnicu și îmi spunea că de Steaua și Dinamo nu ne atingem, că să nu accidentăm jucători. Am mai făcut două în care am primit ordin să nu batem, dar nu mai spun nume de la cine, la Cluj.

Nu mai spun cine era implicat, că era un om pe care l-am apreciat, fiul lui a avut o poziție foarte importantă, sincer mi-e și frică să mai zic. Am făcut meci egal că să scape Clujul de retrogradare, că noi oricum eram în cupa UEFA.

Am fost comandantul clubului Victoria, m-au făcut din civil direct comandant, pentru că aveam rezultate, eram tânăr, deștept și frumos. Promovasem cu Brașov în prima liga, eram pe paginile ziarelor că și acum. Nu am avut nicio pilă. Eu am fost comandant din naștere, așa că nu a fost o problema. Sunt colaboratori și în presă, și în fotbal, este normal să fie așa. Nu-i cunosc, dar pe o parte din ei îi bănuiesc.

După moartea fiului meu, am avut și această nebunie în cap (n.r. să se sinucidă), dar mi-a trecut pentru că am o familie despre care nu pot să vorbesc decât la superlativ. Copiii mei au fost copii cuminți, întrebați pe țoață lumea, soția mea a fost o sfânta.

Eu am fost mai puțin sfânt. Așa este bărbatul, el trebuie să aducă și nevasta să aibă grijă de educația copiilor, de bărbat, de casă. Am avut o educație țărănească. Am supărat-o de multe ori pe nevasta-mea. Eu nu sunt mulțumit nici de mine, eu sunt mulțumit numai de nevasta, restul de nimic”, a mărturisit Dumitru Dragomir.